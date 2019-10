'Berač mi je otkinuo dio prsta, zamotao sam i nastavio berbu'

Zoran Đođ (31) iz Ferdinandovca kraj Bjelovara je sve, samo ne obični MMA borac. Njegov moto je kuća-ring-posao-kuća i nema toga što će ga omesti u obavljanju svakodnevnih dužnost. Makar i ostao bez dijela prsta.

Borac iz mjesta pokraj Bjelovara je u ponedjeljak radio u svom polju i brao kukuruz, a onda je došlo do male nesreće u kojoj je ostao bez dijela malog prsta.

- To mi se dogodilo u ponedjeljak. Bio sam taman gotov s berbom kukuruza, išao sam odštopati berač koji mi je u tom trenutku povukao i otkinuo dio malog prsta. Nazvao sam brata i čekao da dođe po mene, a za to vrijeme sam zamotao prst i odradio berbu do kraja. U bolnici su mi očistili sve i maknuli kost - priča nam MMA borac Zoran Đođ.

Foto: Privatna arhiva

Netko bi na njegovom mjestu djelovao panično, ali Traktor, kako ga zovu, se ponašao kao da je poderao majicu. Zamotao je ranu i mirno nastavio s berbom sve dok nije došao njegov brat koji ga je odvezao u bolnicu.

Tu su i slike pa možete vidjeti kako je to izgledalo, ali preporučujemo da to ne radite ako imate slab želudac.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Kako i sam kaže, ovo je za njega 'vanilija' obzirom na to kakve je sve ozljede i probleme doživljavao tijekom borilačke karijere.

- Ma nije to neka ozljeda zbog koje bi sad trebao pauzirati. Nisam ni razmišljao o odgodi borbe. Puno više me boli u mečevima od udaraca nego što me sad boljelo kada mi je stroj otkinuo prst.

Stroj je doslovno samljeo dio prsta tako da ga doktori nisu ni mogli prišiti nego su samo zašili ranu, a uskoro će na skidanje konca kako bi se mogao normalno boriti.

Foto: Privatna arhiva

Profesionalni borci imaju baš sve osigurano. Od kampova, masaža, skupe opreme za relaksaciju, no Zorana to ionako previše ne zanima. Polje i ring su za njega postali rutina. On je čovjek koji je zaposlen po cijele dane. Ujutro sa svojim trenerima odradi trening, a onda poslijepodne radi u polju.

- Imam svoj OPG pa mi je najlakše da radim kod sebe kući, mogu sam odrediti kako ću raditi. Ujutro treniram, a onda popodne radim u polju. Ovih dana brao sam kukuruz, ali sada imam puno više vremena za treniranje jer ne pada kiša - rekao nam je Zoran.

Zoran zarađuje od vlastite poljoprivrede, a nije mogao i bez borilačkih sportova što je njegova velika ljubav, a i zaradi se sa strane ponešto. S MMA-om se počeo baviti prije 12 godina, a forte mu je parter gdje većinom i pobjeđuje protivnik. Našalili smo se s Zoranom da je hrvatski Habib, na što se osmjehnuo. U karijeri je odradio ukupno 25 borbi, a ima 11 pobjeda, 13 poraza i jedan remi.

Odmora za njega nema previše jer već 19. listopada ima borbu u Srbiji u sklopu organizacije SBC, a bori se protiv Tarhana Ibragimova, zvanog Hulk. No unatoč opasnom nadimku, Zoran kaže da uvijek ide na pobjedu.

Foto: Privatna arhiva

- To su slobodne borbe. Ima i jiu jitsua, hrvanja, boksa, udaranja nogom. Nakon Srbije, borim se i 26.10 za titulu na organizaciji NFC u Tuzli. Pa onda i 2.11. Borim se skoro svaki tjedan. Kakva je zarada? E, koliko se borite, tako ćete i zarađivati - rekao je Zoran.

Za kraj smo ga upitali tko mu je uzor, ali borac kaže da nema uzora. Obzirom na svakodnevne treninge i rad u polju, on bi trebao drugima biti uzor....