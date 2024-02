Betis uoči Maksimira ništa ne prepušta slučaju: Poslali bus na vožnju od 2600 km do Zagreba!

Rasprodan Maksimir dočekat će nogometaše Dinama i Betisa u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige ovaj četvrtak od 18.45.

U trenutku objave ovog članka ostalo je nešto ulaznica tek za jedan sektor na gornjoj sjevernoj tribini pa je jasno da će "modri" imati podršku oko 20.000 navijača, dok će Španjolaca na jugu biti tek oko 400, što je trećina raspoloživog kapaciteta koji su dobili.

Betis će ovu srijedu sletjeti u Zagreb iz Seville, a tamo je dan prije već stigao njegov službeni autobus. Snimili smo ga u utorak navečer ispred hotela Esplanade u centru glavnog grada, česte destinacije europskih klubova i reprezentacija koje gostuju na Maksimiru.

Foto: Vanja Prahić/24sata

Španjolski klub očito ništa nije htio prepustiti slučaju i organizirati nekog zagrebačkog autobusnog prijevoznika za transport od hotela do stadiona i natrag pa je vozače poslao na put iz Seville, čak 2600 kilometara u jednom smjeru! Prema procjeni Google karti, to je 26 sati čiste vožnje. Uz obavezne pauze, jasno je da im je od Andaluzije do Hrvatske, uz vožnju kroz Kataloniju, Azurnu obalu, sjevernu Italiju i Sloveniju, trebalo dva dana.

Ne znamo ima li Betis još jedan autobus, no želi li ga imati na raspolaganju za prvu iduću utakmicu, već u nedjelju protiv Reala na Santiago Bernabéuu, vozači neće imati puno vremena za odmor prije nego što u petak krenu natrag za Španjolsku.