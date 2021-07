Okrenuli smo broj našeg proslavljenog sudačkog stručnjaka Matea Beusana (70) kako bismo prošli sve goruće teme oko Europskog prvenstva. Ipak, prvo smo morali priupitati za zdravlje.

- Sve je dobro, rekuperam se, čuvam - poručilo je dobro raspoloženo "Oko sokolovo".

POGLEDAJTE VIDEO: Beusan se oporavio

Pa idemo odmah u glavu. Je li ono bio penal za Englesku u polufinalu protiv Danske?

- Ja kažem da nije bio, iako je u prvom momentu izgledalo kao da je bio. Odluka je nepravilna, nema govora o penalu. Ima dosta problema oko te utakmice, a svi su se uhvatili tog penala. Dakle, ne znam kako je na Euru, ali dok sam ja bio kontrolor i delegat, u 10 ujutro na dan utakmice je bio Uefin organizacijski miting. Na tom sastanku delegat upozorava odgovornog za ball boyse, odnosno sakupljače lopti, i izričito im se daje naredba da ne smiju ubacivati loptu u teren. U prvom poluvremenu utakmice Engleske i Danske, igrači su sami u dva navrata izbacivali loptu, bez reakcije suca - rekao je Beusan pa dodao:

- Prije ovog nepostojećeg prekršaja za penal, druga lopta se nalazila u igrajućem prostoru, metar daleko od igrača. Sudac je tu igru morao zaustaviti, to zbunjuje igrače. Da je sudac tu zaustavio igru, ne bi uopće pričali o tom penalu. A ovako o suđenju priča cijeli svijet, Danci su ljuti, svi neutralni gledatelji, čak i dio engleske javnosti smatra da je Danska oštećena. Zašto to Danny Makkelie i njegov pomoćnik na toj strani nisu vidjeli, to zaista ne znam, to će morati objašnjavati sudačkoj komisiji.

'Ne znamo što je Makkelie pričao s VAR-sobom'

Treba li uvesti neku edukaciju za sakupljače lopti?

- Po meni, djeca mlađa od 10, 11 godina ne bi trebala to raditi, ali to često nije slučaj. Pogotovo kad imate više zemalja domaćina, svi žele nagraditi djecu, teško je njima objasniti da ne ubacuju lopte. Kontrolor je odmah u prvom poluvremenu utakmice Engleske i Danske trebao primijetiti da se to događa i u pauzi se spustiti dolje i upozoriti odgovornog za sakupljače lopti. Odgovorni je trebao dječicu skupiti i pojasniti im da to ne rade. Tako sam ja to rješavao i onda u drugom poluvremenu nije bilo problema.

Makkelie je dosta poznat sudac, ima puno iskustva, ali to na Euru baš i nije bilo najbolje...

- Ne da je poznat sudac, to je čovjek koji je u godinu dana dobio najveće povjerenje Uefe i trebao je biti legitimna zamjena za Bjorna Kuipersa, koji sudi finale - rekao je Beusan pa se dotaknuo spornog penala:

- Nitko od nas ne zna kakva je bila komunikacija između Makkelieja i VAR-sobe. Svi su napali VAR suce, a možda su mu oni rekli da to pogleda na ekranu pa je ovaj to odbio. Sjetite se Felixa Brycha na prošlom Svjetskom prvenstvu i utakmice Srbije i Švicarske. Nije sudio navodni prekršaj za kazneni udarac, nije htio situaciju ni pogledati. Preuzeo je odgovornost na sebe, a nije u pravu i nakon 48 sati je poslan kući.

Bilo bi zanimljivo da možemo čuti komunikaciju glavnog suca i VAR-sobe. Viđali smo nešto slično u američkom nogometu.

- To nećemo nikad doživjeti. Moglo bi tu biti i psovki, nije to za eter. Ipak, svi ti razgovori se snimaju i nema laganja, sudačka komisija će sve pregledati. Ako je nizozemskog suca VAR-soba upozorila, a ovaj je odbio poslušati, mogao bi biti u problemu. Brzo će finale pa ga ni ne stignu poslati kući. Tek na početku Lige prvaka vidjet ćemo hoće li i koliko suditi. To će nam biti indikator tko je u toj situaciji kod penala za Englesku bio glavni krivac. Ako Makkelie nije poslušao sugestiju, treba ga skinuti sa svih lista...

'Zaleđe će se pregledavati u realnom vremenu'

U NBA-u se u završnim trenucima utakmice svaka sporna situacija mora gledati. Možda bi se to moglo primijeniti na nogomet, pa da se, recimo, gledaju situacije u produžecima...

- U nogometu to ne bi prošlo, dinamika nogometa je drugačija. Što ako penal bude u 89. minuti... Loše je što se VAR uključuje samo kod očiglednih pogrešaka u kaznenom prostoru. Onda imate situaciju sa SP-a u finalu između Hrvatske i Francuske. Antoine Griezmann se baca, dobiva slobodnjak koji nije bio, a VAR se ne može uključiti. Pa danas je takav udarac s 22 metra za većinu top izvođača kao penal, zabijaju bez problema. Ili uvesti da se gleda zona od zadnjih 30 metara, ili možda da treneri imaju pravo zatražiti dva ili tri challengea tijekom utakmice, kao u tenisu.

Ipak, nije sve tako crno. Donošenje odluka oko zaleđa na ovom prvenstvu bilo je sjajno i brzo. Uefa je za Euro angažirala više sudaca u VAR sobi i sve se provjeravalo u roku pet-šest sekundi.

- Bilo je to izvanredno, a bit će i bolje. Otkrit ću vam ekskluzivu, za sljedeće Svjetsko klupsko prvenstvo, Fifa je pripremila teren da se situacije oko zaleđa provjeravaju u realnom vremenu. Snimat će se utakmice posebnom kamerom u 3D tehnologiji i odmah će se povlačiti linije. Mogu ljudi pričati što hoće, ali u 99,99 posto situacija se zaleđe dobro dosudi, imamo poštenje. VAR je kao platforma napravljena da sucu da drugu šansu.

'Nikad nećemo riješiti problem igranja rukom'

Iako, dojam je da pomoćni suci gube na važnosti. Drže se pravila kao pijan plota i puštaju gotovo svaku akciju do kraja, čak i kad se radi o očiglednom zaleđu.

- To mi nije jasno. Ide treća akcija, a on tek onda diže zastavicu. Pa digni je odmah! Na taj način ne umaraš ni obrambenog igrača ni napadača. Može doći i do nekog starta i ozljede, bez razloga... Zašto bi ja puštao akciju do kraja, ako cijeli stadion vidi da je zaleđe.

"Oko sokolovo" smatra da je najveći problem nogometa - ruka.

- To se nikad neće riješiti. Nema pravila koje bi odgovaralo svima. Napadači su obrambene počeli namjerno gađati u ruku. Braniči neprirodno ulaze s rukama iza leđa u blok, često primaju udarce u genitalije ili glavu, potpuno su nezaštićeni, lopta ih može nokautirati. Možda najbolje vratiti na ono što je nekad bilo. Suditi samo ako je namjera očigledna i ako ruka nije u prirodnom položaju. Čini mi se da smo tad manje pričali o tom. Roberto Rosetti i ostatak sudačke komisije imat će nakon ovog Eura puno materijala i morat će donijeti nove odluke.

Beusan smatra da prvenstvo nije bilo regularno.

- Ono što u meni stvara najgori osjećaj jest činjenica da čitavo prvenstvo nije regularno. Prvo, kazali su da će se utakmice četvrtfinala, polufinala i finala u Londonu igrati pred 20 tisuća gledatelja više od prvih najava ako to bude dopuštala epidemiološka situacija. Ako vijesti ne lažu, situacija nikad nije bila gora, s 25 tisuća novih slučajeva zaraze koronom dnevno u Velikoj Britaniji. Drugo, Engleska je sve svoje utakmice, izuzev jedne, protiv najslabijeg protivnika, igrala kod kuće na Wembleyju. Samo je jednu utakmicu igrala u Rimu. Još u ovo doba organizirati da neke reprezentacije idu u Azerbajdžan. Suludo! - rekao je Beusan pa dodao:

- Nadalje, kazali su da će cijela momčad biti diskvalificirana, odnosno morat će u samoizolaciju ako jedan igrač bude zaražen. Dogodila se zaraza u reprezentaciji Škotske, oni su pušteni. Da nisu, Hrvatska možda ne bi igrala s njima, ta utakmica bila bi registrirana 3-0, Perišić možda ne bi bio zaražen, imali bismo tri dana odmora više i Hrvatska bi sad možda još igrala na turniru.

'Mene su s 45 potjerali nogom u guzicu'

Naš proslavljeni sudac kaže da ne bi bilo loše uvesti i leteće izmjene.

- Sve ide ka tome. Zašto ja čovjeka koji je nervozan poput Marcela Brozovića ne bih izvadio na par minuta, da se ohladi. Pravila nogometne igre napreduju brzo, tu ima puno pametnih ljudi, među kojima je i Zvonimir Boban, pa Arsene Wenger, Ruud van Nistelrooij... Imali bi s letećim izmjenama puno manje nervoze, puno manje crvenih kartona i ozljeda.

Ali onda bi se, primjerice, moglo dogoditi da treneri uvode specijaliste za slobodne udarce. Zamislite da Juninho s 46 godina uđe u igru, zabije gol i izađe...

- A u čemu je problem, to bi svi htjeli gledati - rekao je Beusan kroz smijeh pa dodao:

- Pa i suci su sve stariji. Mene su s 45 potjerali nogom u guzicu, a danas sudac s 50 godina, koji može položiti jo-jo test, najnormalnije može suditi. Čak bih takvim sucima dao i prednost u odnosu na neiskusnije suce.

Beusan se boji za budućnost suđenja.

- Ova mlađa garda koja dolazi je za klasu lošija od sudaca koji su bili na SP-u 2018. Kad odu spomenuti Kuipers, Antonio Mateu Lahoz, Cüneyt Çakır... Bit će problema.

Slovenci guraju svoje suce

A zašto naših sudaca nema na velikim natjecanjima?

- Nema to veze s njihovom kvalitetom. Pa recite vi meni je li moguće da tri slovenska suca, Damir Skomina, Slavko Vinčić i Matej Jug, sude Ligu prvaka. Dajte, molim vas... Vlado Šajn je zadužen za razvoj suđenja. Pa uvedi jednog, ali ne možeš pogurati baš trojicu - pojašnjava Beusan pa dodaje:

- Nitko ne lobira za naše suce, a neće ih nitko ni angažirati kad pročitaju u našim tiskovinama da nam se IO HNS-a upliće u suđenje i ruši sudačku komisiju dok si rekao keks. Sve počinje od rada sa sucima u županijskim savezima, a taj rad je loš. Neće biti naših sudaca na velikim natjecanjima sve dok netko iz Hrvatske ne bude blizu "oltara".

I za kraj. Kuipers sudi finale. Je li on pravi izbor?

- Apsolutno, nitko ga ne može kupiti. Ima dvije robne kuće, frizerske salone, za svaku utakmicu Lige prvaka dobije 5200 eura, a u nizozemskoj ligi još 5000 za svaku. Za mene je on broj 2, prednost bih dao Lahozu, ali nemam ništa protiv Kuipersa. Pa što i da je Argentinac Fernando Rapallini sudio finale. Taj eksperiment s razmjenom sudaca se pokazao uspješnim, sjajno se snašao. Onda nitko ne bi mogao reći da navlači za nekog - rekao je za kraj.