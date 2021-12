Svaki poraz nam teško pada, pa tako i ovi u zadnje vrijeme. No, profesionalci smo, bezbroj puta smo se dizali iz teških situacija, pa vjerujemo da će tako biti i sada, kaže Arijan Ademi.

Dinamova ekspedicija zaputila se u jutarnjim satima prema Londonu gdje "modre" sutra očekuje dvoboj posljednjeg kola Europske lige.

- West Ham je jaka momčad, uvjerljivo su prvi na ljestvici Europske lige. Naša očekivanja? Idemo tako učiniti sve kako bismo prezimili u Europskoj ligi. Nisam gledao njihovu utakmicu protiv Chelseaja, ali analizirali smo ih, a znamo ih i otprije - kaže Arijan Ademi, pa dodaje:

- Uostalom, nalaze se među prvih pet momčadi Premier lige, protiv nas će tražiti pobjedu. Imaju ogromnu kvalitetu, širinu i ozbiljan kadar, baš su ozbiljna momčad. Ali, dat ćemo sve od sebe, pokušati izboriti što bolji ishod.

Riječ je dobio i Luka Ivanušec:

- Da, situacija nije idealna, niti onakva kakvu očekujemo oko Dinama, ali mi u svlačionici ne smijemo tako razmišljati, moramo biti motivirani i vjerovati u sebe prije West Hama. Uspjeli smo se oporaviti od onog poraza, napravili smo dobru analizu, vidjeli gdje smo griješili. Sad je na nama da popravimo svoju igru, budemo bolji, igramo kako smo igrali prije i kako priliči Dinamu - poručio je Luka Ivanušec, pa nastavio:

- Umor? Ma to je za mene stanje uma, ako si umoran u glavi onda jesi umoran, ako si kažeš da nisi, onda nećeš ni biti. Mora se ići kroz to, takva je situacija, nismo mi jedina momčad s puno utakmica u nogama ove sezone, to je život nogometaša.

Malo o West Hamu...

- Pa oni su jedna od najboljih momčadi Premier lige, spremni su, pa očekujem jednu jako tešku utakmicu. Vjerujem da će biti čvrsti i agresivni, a mi se tome moramo prilagoditi i predstaviti u najboljem mogućem svjetlu - završio je Ivanušec.

Željko Kopić upisat će drugu utakmicu na klupi Dinama.

- U derbiju, usprkos našim očekivanjima, želji i volji da odigramo kvalitetno, to nismo uspjeli. I zbog toga mi je krivo, kao i zbog navijača koji su nam podržali u velikom broju i prije utakmice nam dali podršku. Osigurali smo proljeće, ali u London idemo sa željom da dohvatimo pozitivan rezultat, popravimo kvalitetu igre i napravimo sve da osvojimo taj bod koji bi nas zadržao u Europskoj ligi - kaže Željko Kopić, pa dodaje:

- Sigurno je ovo i za mene velika utakmica, ali u prvi plan stavljam Dinamo, klub i igrače koji su motivirani, koji se žele vratiti na pravi put, a na meni je fokus da ekipu dovedem u stanje da budu spremni za pravu utakmicu. Ne bih o formaciji, svi su tu osim Brune Petkovića, koji je zbog zdravstvenih razloga (lagana glavobolja i temperatura), ostao u Zagrebu. Ali, tko istrči, bit će spreman za veliku utakmicu.

Kakav West Ham očekujete?

- Analizirali smo ih, i oni imaju puno utakmica u kratkom periodu, pa bi tu moglo biti dosta promjena. No, uz sav respekt mi moramo gledati sebe, biti fokusirani na svoju izvedbu, biti na višoj razini nego u prijašnjoj utakmici. Dečki treniraju izvanredno, rade sjajno, pa nam je zbog toga taj podbačaj protiv Hajduka još teže pao, vidjeli smo naše greške u odnosu na ideju koju smo imali prije utakmice, a kod svih nas postoji odgovornost prema klubu, imamo volju i motivaciju za bolju predstavu u Londonu - završio je Kopić.

Na put u London krenuli su: Livaković, Zagorac, Čavlina, Moharrami, Ristovski, Dilaver, Šutalo, Lauritsen, Theophile-Catherine, Perić, Štefulj, Ademi, Mišić, Bulat, Gojak, Baturina, Tolić, Špikić, Ivanušec, Oršić, Menalo, Andrić i Jurić. A Kopić, uz Brunu Petkovića, protiv West Hama na raspolaganju neće imati Leovca, Franjića i Čopa.