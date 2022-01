Nakon što je sudac Anthony Kelly sa Saveznog okružnog suda prebacio slučaj Novaka Đokovića na Savezni sud jer se ne želi 'izlagati medijskom cirkusu', 15 minuta nakon ponoći po našem vremenu, odnosno u 10 sati i 15 minuta ujutro krenulo je saslušanje na Saveznom sudu. Sudac David O`Callaghan nalazi se u sudnici, dok su se ostali uključili putem videolinka.

Video suđenja možete pogledati OVDJE.

Novakov tim tražio je tim od tri suca na suđenju, ali državni odvjetnik se s tim nije složio. Nakon toga je sudac predstavio pravila Novakovoj i australskoj strani, a prvo je ročište bilo završeno nakon samo petnaestak minuta. Đokovića su nakon toga prebacili u 'pritvor' na tajnu lokaciju gdje će dočekati nastavak suđenja.

Novo je ročište zakazano za 23.30 u subotu po našem vremenu, odnosno devet sati i 30 minuta ujutro po australskom vremenu. A Novaku bi uz ukidanje vize, mogli zabraniti ulazak u Australiju na tri godine. To bi praktički značilo da se više neće natjecati na Australian Openu do kraja karijere jer su mu 34 na leđima. No o tome bi također trebao odlučivati sud.

Kako javlja australska novinarka Karen Sweeney, dobro upućena u cijeli proces, četiri su moguća ishoda.

Prvi: Đoković prihvaća odluku i odlazi na avion, odustaje od šanse da brani naslov na Australian Openu.

Drugi i treći: Novak će se žaliti, tražiti reviziju ministrove odluke. Ili će biti uspješan i odluka će biti ukinuta i može ostati igrati, ili će odbiti žalbu i deportirat će ga.

Četvrti: Ako mu žalba prođe, vlada se može žaliti na tu odluku. Onda bi sudac donio odluku hoće li u imigracijski pritvor ili će smjeti zaigrati na Australian Openu dok postupak ne završi.