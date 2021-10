Hrvatski ronilac Petar Klovar postavio je novi svjetski rekord u dubinskome ronjenju bez peraja na CMAS svjetskom prvenstvu u Turskoj.

Sve su oči u turskom Canu bile uprte u Petra Klovara i Alekseya Molčanova iz Rusije, a na njihovu prošlom dvoboju u Cipru oboje su diskvalificirani zbog blackouta te je cijela ronilačka javnost očekivala ovaj dvoboj.

Klovar je iskoristio na najbolji mogući način, ostvarivši uvjerljiv i čist zaron za bijeli karton na 92 metra dubine bez peraja što je ujedno i novi CMAS svjetski rekord, dok je Molčanov ponovo pretrpio blackout.

- Zaron je bio očekivano dosta težak, uvjeti su bili odlični, imao sam veliku motivaciju jer sam znao da mogu to napraviti i da to nosi zlatnu medalju. Prije zarona bio sam dosta nervozan jer je to zaron blizu ruba trenutnih mogućnosti, a s druge strane sam imao jaku konkurenciju s puno više iskustva - kazao je Petar.

Uz taj rezultat, koji je najbolje postignuće naše reprezentacije na ovom prvenstvu, Petar Klovar je dva dana ranije postao i svjetski viceprvak u disciplini FIM, gdje je produbio svoj status najdubljeg Hrvata u povijesti za dodatna 3 metra, zaronivši na 119 metara, samo dva metra iza zlatnog Molčanova.

- Znali smo da je Petar spreman na ovakav zaron, međutim, u ronjenju male sitnice odlučuju i trebalo je to izvesti u pravom trenutku. Na Cipru je falilo malo sreće i iskustva, ali tu je svakako sve sjelo na mjesto i ova zaslužena medalja ide na pravu adresu. Jako sam sretan jer znam da će ovo biti velika motivacija za daljnji rad, a isto tako znam da je ovo tek početak i da ćemo imati još puno prilika za slavlje, jer je Petar stvarno jedan od najjačih ronioca na svijetu - kazao je Klovarov trener Vitomir Maričić.