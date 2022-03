Bez šanse: Zagreb izgubio od Aalborga i ispao iz Lige prvaka

Rukometaši PPD Zagreba poraženi su sa 25-31 (13-16) na gostovanju kod danskog Aalborga u utakmici posljednjeg kola skupine A EHF Lige prvaka, čime su ostali na sedmom mjestu i bez plasmana u osminu finala.

Zagrebu je za osvajanje šestog mjesta bio potreban barem bod, uz uvjet da norveški Elverum izgubi na gostovanju kod skopskog Vardara 1961.

No, Danci nisu željeli propustiti priliku da pobjedom pred svojim navijačima osiguraju osvajanje prvog mjesta u skupini s bodom više od njemačkog Kiela koji se uz Aalborg izravno plasirao u četvrtfinale.

PPD Zagreb je samo jednom vodio, na početku golom iz sedmerca Ivana Čupića, da bi Aalborg već u 7. minuti došao do tri pogotka prednosti (5-2). Dobrom dionicom od 12. do 16. minute 'zagrebaši' su uspjeli sa -3 doći do izjednačenja (9-9), ali su Danci do kraja prvog dijela opet došli do tri gola viška (16-13).

U drugom dijelu je domaća momčad postupno povećavala prednost do najvećih +7 (24-17), a igrači hrvatskog prvaka su golom u zadnjoj minuti uspjeli završiti s minusom od šest golova.

Najbolji strijelac utakmice bio je Ivan Čupić sa 11 pogodaka. Luka Lovre Klarica ih je dodao četiri, a Sandro Obranović tri. Dino Slavić i Matej Mandić su zajedno imali 11 obrana, jednu manje od Simona Gadea na suprotnoj strani. Strijelce Aalborga predvodio je Felix Claar sa sedam golova, a po pet su postigli Lukas Sandell i Nikolaj Christensen.