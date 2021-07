Prije 21 godinu Rijeka je pod vodstvom Nenada Gračana igrala protiv malteške Valette. Pretkolo tadašnjeg Kupa Uefa. Zadnji tjedan kolovoza 2000. godine. Nakon 3-2 na Kantridi, Hasančić je prolazak na Malti riješio tek u 119. minuti. Na travnjaku Tafra, Čaval, Mijatović, Višković... Valetta-Rijeka 4-5.

U srijedu 'bijeli' kreću, a u četvrtak igraju protiv - Gzira Uniteda. Drugo pretkolo konferencijske lige, a s druge strane: 'vanzemaljci'. Gzira je prije dvije godine u Splitu pobijedila Hajduk 3-1, izbacila ga iz Europe već na prvom koraku te tako napravila najveću tj. najsramotniju senzaciju u povijesti hrvatskog klupskog nogometa.

U Splitu se tada, logično (s obzirom na favoriziranost 'bilih') najavljivalo kako će se na Poljudu prije vidjeti vanzemaljce nego ispadanje Hajduka pa su se Maltežani, na dan kad im je ždrijeb dodijelio Rijeku, rado prisjetili svog nedavnog hrvatskog iskustva i sami sebe nazvali vanzemaljcima.

Gzira United FC i HNK Rijeka u četvrtak igraju od 19 sati, a TV prijenosa - neće biti. Navijačima ostaje pratiti tekstualne live prijenose na klupskom i ostalima hrvatskim portalima te se nadati kako će netko u bespućima interneta negdje ipak ostaviti link na live stream sa Ta'Qalija.

Uz uvjet da kao silni favoriti naprave očekivano i prođu Maltežane, 'bijele' u 3. pretkolu vjerojatno čeka škotski Hibernian, ali šef Goran Tomić zabranjuje bilo kakvo razmišljanje ni jedan, a kamoli tri-četiri koraka unaprijed.

Prije tog eventualnog dvomeča sa Škotima Rijeku čeka dvostruki ogled sa Gzirom te dva HNL-ispita: Istra na Rujevici i gostovanje kod Dinama.

- Zaista u ovom trenutku ne možemo davati nikakve konkretnije ocjene što se 3. pretkola tiče. Najprije nas čeka Gzira koju moramo proći, a u međuvremenu i utakmice u HNL-u koje su nam od velike važnosti. Stoga moramo prije svega biti koncentrirani na svaku iduću utakmicu jer na otvaranju sezone sve su od velike važnosti. To je jedini ispravan put ako želimo što dalje dogurati u Konferencijskoj ligi - priča Tomić.

- Neću reći ništa novo ako kažem da u europskim natjecanjima ne postoje favoriti, već su to potvrdili neki rezultati u prvim pretkolima europskih natjecanja. Svakog suparnika treba ozbiljno shvatiti kao što mi to činimo ovih dana s Gzirom. Ono što mogu reći jest, gledajući tradiciju nogometa, da je prednost na strani Hiberniana u ogledu protiv Santa Colome, ali pričekajmo i ishod tih utakmica jer travnjak je jedino mjerilo. Sve druge analize ostavit ćemo za to kad dođe vrijeme za njih - rekao je Tomić.

Šefu struke se za ovosezonski europski debi na raspolaganje vraćaju dva jaka aduta iz veznog reda, Domagoj Pavičić i Adam Gnezda Čerin, bez kojih su 'bijeli' u prvom kolu Prve HNL kod kuće (golovima Murića i Lepinjice) na Rujevici pobijedili Goricu 2-0, a među kandidatima će biti i novi stoper doveden na posudbu iz Atalante, Anton Krešić.