Bezobrazniji nego ikad: Ovako je Mourinho živcirao novinare

Većina novinara propustila je u petak redovitu konferenciju za medije na Old Traffordu, jer je trener Manchester Uniteda Jose Mourinho došao pola sata ranije.

Osim što je došao pola sata prije zakazanog početka, pressica je trajala samo 4 minute i 19 sekundi. Novinare koji su ga uspjeli uhvatiti na konferenciji za medije najviše je zanimao njegov odnos sa potpredsjednikom kluba Edom Woodwardom.

Naime, britanske novine, pozivajući se na ljude bliske portugalskom treneru, objavile su kako je Mourinho vrlo nezadovoljan, te da bi već dao otkaz da nije u pitanju Manchester United.

By far my favourite part of Mourinho’s press conference today 😂#MUTV #MUFC #GGMU pic.twitter.com/q1Bt9Fy2P1