Big Baby: Klub vam je sra*je, a trener tretira igrače kao gov*a

Glen Davis bio je NBA prvak s Bostonom 2008. godine. Samo tri dana po dolasku u Zadar čovjek je otišao. Brže o'šo nego doš'o, reklo bi se.

I premda se cijeli nagađalo zbog čega je Big Baby odlučio otići, on sam je razriješio enigmu. Progovorio je za Sport023.

Čini se kao oproštajni govor Glena Davisa od Zadra Posted by Sport023 on Saturday, 6 October 2018

- Ispričavam se svim navijačima Tornada, došlo je do nesporazuma. Razlog zbog kojeg smo u ovoj situaciji je što Zadar ima puno unutarnjih problema u smislu da im je organizacija sranje. Također, trener ne voli svoje igrače. Urla i vrišti na njih. Ne želim biti u takvom programu gdje me neće platiti, kad znam kakav sam igrač. Još jednom, jako mi je žao, htio sam igrati večeras, ali ljudi u klubu to nisu omogućili. I ljudi, treba vam novi trener jer ovaj tretira igrače kao govna. Nitko ne želi igrati za njega - rekao je Glen Davis u videoporuci za portal Sport023.

Zadar je bez Davisa izgubio večerašnju utakmicu 2. kola ABA lige od Cedevite 95-85. Iz kluba su na pres konferenciji nakon utakmice objasnili kako ih je Big Baby ucjenjivao.