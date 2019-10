Big Brother Keko: Učio sam Vlašića, još me zove 'treneru'

Nikola Vlašić svakako je ponajveći dobitnik listopadske reprezentativne akcije. Zaigrao je za svoju Hrvatsku na svom Poljudu, a potom u Cardiffu zabio gol u remiju 1-1 s Walesom.

Manje je poznato da je Nikolu Vlašića kao dijete trenirala Big Brother zvijezda Nikša Kekezović (40). Nikša i danas radi kao trener u NK Adriatic, a Nikolu je trenirao kad je imao osam godina u NK Omladinac Vranjic. Trenirao ga je više od šest mjeseci, a prestao je kad Nikša zvani Keko u rujnu 2006. otišao u Big Brother kuću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Doveo ga je otac Joško i to pamtim kao da je bilo jučer. Rekao je: "Dajem ti Nikolu u ruke i samo ga pusti nek se slobodno razvija i bez ikakvog pritiska". Znači samo neka gušta u nogometu, kao što je pravi put, jer danas kad vidiš roditelje pune ambicija, najbitnije je da djeca guštaju u nogometu, bez pritiska trenera i roditelja - kaže Nikša.

Foto: Privatan album

Za Nikolu kaže da je od malih nogu pokazivao vanserijski talent.

- Bio je jako uporan. Svi su znali da je iz poznate obitelji, ali to se nije osjetilo na Nikoli. Od malena je bio kao svako drugo dijete, čak je više radio nego ostali. Vidjela se ta jedna radna etika kod njega. Osim talenta imao je odlične radne navike - priča Nikša. Prepričao nam je i jednu zgodu koju, kaže, otac Joško i danas priča kad se sretnu na istoj plaži u Splitu i popiju kavu.

- Otac Joško je dosta Nikolu snimao kamerom i ima na Youtubeu baš jedan video gdje Nikola kao osmogodišnjak, bili smo na turniru u Zagrebu, na Kustošiji, koji je neslužbeno prvenstvo Hrvatske za taj mali uzrast. U jednoj utakmici gubili smo 2-0 baš protiv Hajduka. I Nikola uzima stvar u svoje noge, odnosno ruke, i on izvede jednu akciju s obje noge. Jedan gol zabio je desnom, drugi lijevom nogom, i tako zabije za 2-2. Ja kao trener koji trebam biti u trenerskom prostoru nisam mogao izdržati i ja utrčim do pola terena i zagrlio ga i dignuo u zrak. Otac Joško uvijek priča tu zgodu, to mu je bilo jako simpatično, to da je jedan trener srčan – kaže Nikša. Kad se sretnu Nikola mu i danas govori na "Vi".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kaže mi "Dobar dan, treneru, kako ste" - smije se Nikša.

Nastavlja kako Nikola nimalo nije umišljen.

- On je skroz prirodan i opušten, čovjek ne bi rekao da je zvijezda. Skroman je momak i mislim da je zato i uspio. Jer je jako vrijedan, nema glume, samo rad i talent iz obitelji. To se povezalo i Nikola je morao uspjeti - zaključio je Nikša.