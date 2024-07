Bijač zaliječio ozljedu: Dogodilo mi se i prije, nisam razmišljao da bih mogao propustiti OI

Nema jutra ovoga tjedna u zagrebačkoj zračnoj luci a da ga ne ukrase sportaši u crvenoj opremi. Oni su, dakako, hrvatski olimpijci. Neki su već u Parizu, neki će tek odletjeti, a u srijedu ujutro prema francuskoj prijestolnici u "paketu" su otputovali rukometaši, vaterpolisti i stolnotenisači.

I to - kompletni. Što je u slučaju vaterpolista ponajviše najbolja vijest. Zadnjih dana priprema problem s leđima osjetio je prvi golman Marko Bijač. Presjeklo ga je na treningu u teretani pa je nekoliko dana morao na poštedu. Odjednom se poremetio "mir u kući", ali bojazni više nema. Kapetan je spreman!

Zagreb: Stolnotenisači, rukometaši i vaterpolisti otputovali na Olimpijske igre | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Normalno sam trenirao zadnjih dana, situacija je dosta bolja i vjerujem da ću do prve utakmice s Crnom Gorom u nedjelju biti maksimalno spreman. Ne, nisam pomislio kada me presjeklo da je opasno i da bih mogao propustiti Igre. Događalo mi se već nekoliko puta pa sam znao što me čeka. A i naš fizioterapeut Damba (Damir Luketić) je puno pomogao.

"Barakude" će, sa spremnim i zdravim kapetanom, olimpijski turnir otvoriti u nedjelju protiv Crne Gore (16:35). Možda susjedi nisu među glavnim favoritima za medalju, ali ako postoji još neka reprezentacija, uz Španjolsku, koja nam zadnjih godina stvara probleme, to su Crnogorci.

- Imali smo u zadnje vrijeme problema s njima, da, izbacili su nas u Fukuoki u osmini finala, u siječnju pobijedili i u Dubrovniku na Europskom prvenstvu. Nezgodna su, mlada i motivirana ekipa, ali vjerujem da smo mi odradili sjajan posao na pripremama, da smo spremni i da ćemo odigrati dobar turnir. Svjesni smo da bez napornih priprema nema pravih rezultata.

A pripreme za pete olimpijske igre prošao je i Maro Joković. Osim što Hrvatska kao aktualni svjetski prvak stiže u Pariz, sada je još jača! Nakon tri godine u reprezentaciju se vratila najveća hrvatska ljevica, a ne treba zametnuti da su, u odnosu na SP u Dohi u veljači, u momčadi sada Luka Bukić i Toni Popadić.

- Sigurno će nam puno značiti Joković, znaju svi kakva je kvaliteta te što je sve prošao i donio Hrvatskoj. I dalje je jedan od najboljih igrača desne strane - kaže Bijač.

Zagreb: Zoran Milanović uručio je odlikovanja hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi | Foto: Robert Anic/PIXSELL

A što kaže povratnik u kapicu s brojem pet?

- Da se ništa nije promijenilo u odnosu na vrijeme kada sam bio u reprezentaciji. Iako su mi pete Igre, i dalje sam uzbuđen, ali nekako i mirniji nego prošli puta. Ovdje sam sada i podrška mlađim suigračima koji će prvi puta igrati na Olimpijskim igrama - rekao je Joković.

Sibenik: Prijateljska vaterpolo utakmica Hrvatska - SAD | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Očekuje se od nas da prođemo skupinu, a onda je utakmica odluke četvrtfinale i na tome će biti fokus. Naši su rezultati nakon Tokija nevjerojatni, tri velike medalje, dva zlata. Ljestvica je visoko kakva i treba biti kada je hrvatski vaterpolo u pitanju. Turnir je dosta jak i vjerujem da će biti neizvjestan jer smo u pripremaam vidjeli i neke neočekivane rezultate, stoga ne možemo reći da postoji favorit.