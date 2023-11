Bijesni Kramarić krenuo je na protivnika. Igrači ih razdvajali

Ozljeda je konačno iza Andreja Kramarića, a kolektivno su odahnuli Hrvatska i Hoffenheim koji jako ovise o sjajnom golgeteru. Krama se u reprezentaciju vratio golom protiv Latvije pa je potom s 'vatrenima' osigurao plasman na Europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati upravo u Njemačkoj.

U Hoffenheimu su jedva dočekali povratak najboljeg klupskog strijelca u povijesti pa je protiv Mainza (1-1) u 12. kolu Bundeslige prvi put nakon dva mjeseca zaigrao od prve minute i na terenu proveo svih 90 minuta. Bio je jedan od najopasnijih igrača domaće momčadi, razigravao je svoje suigrače i prijetio, ali nije uspio donijeti pobjedu. Za goste je zabio Richter, dok je Hoffenheimu bod donio Skov Olsen početkom drugog dijela.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

U današnje vrijeme fair-play se izgubio u sportu. Mnogi pokušavaju simuliranjem i prevarom izboriti prekršaj ili loptu za svoju momčad, a takav jedan potez igrača Mainza je izbacio iz takta hrvatskog reprezentativca koji ne trpi nepravdu.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Kramarić je u 25. minuti loptu primio na lijevoj strani šesnaesterca, pokušao je ubaciti u peterac, ali je Edimilson Fernandes izbio loptu u korner. No, on je uporno tvrdio da je Krama posljednji dirao loptu, što je razbjesnilo 'vatrenog'. Unio se u lice Švicarcu, verbalno su se sukobili pa potom gurnuli jedan drugoga.

Video pogledajte OVDJE

Kako ne bi eskaliralo, u sve su se uključili ostali igrači i razdvojili ih, a sudac Aytekin je obojici pokazao žuti karton. Na kraju je i on potvrdio da je Kramarić bio u pravu dosudivši korner za Hoffenheim, no to nije bilo od presudne važnosti na ovom susretu.