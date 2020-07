Bijesni Messi: Pa mi smo slabi! Teško ćemo uzeti i Ligu prvaka

Toliko smo bodova izgubili tamo gdje nismo trebali. Svi mi igrači moramo biti samokritični. Pa i ja, pokušavam zabiti, ali ne ide. Ništa nismo napravili, grmio je nezadovoljni Argentinac

<p>On nije tip koji će često stati pred medije, ali kad to čini, onda ima valjan razlog. A ovog četvrtka imao je, i to ne previše sretan. Sezona u kojoj je njegova Barcelona pretrpjela nekoliko šokova i promijenila trenera završava, barem što se prvenstva tiče, praznih ruku.</p><p><strong>Lionel Messi</strong> (33) izgubio je od <strong>Osasune</strong> 2-1 na Camp Nouu, a i da je dobio, svejedno bi gledao u leđa Sergiju Ramosu, Luki Modriću i društvu jer je <strong>Real Madrid</strong> pobijedio <strong>Villarreal</strong> na svom Di Stéfanu i zapečatio 34. titulu kolo prije kraja.</p><p>Nema La Lige za Barcelonu, nema ni Kupa kralja ni superkupa ove sezone. Ostaje mu još samo Liga prvaka u kolovozu.</p><p>- Nismo očekivali da će ovako završiti, ali zapravo se cijela sezona odrazila u ovom kolu. Slaba smo momčad, pobjeđuju nas intenzitetom i voljom. Toliko smo bodova izgubili tamo gdje nismo trebali. Padali smo stalno u formi - rekao je Messi nakon izgubljenog prvenstva i dodao:</p><p>- Real? Odradio je svoje. Nakon stanke nije nijednom kiksao, a mi smo izgubili puno bodova koje nismo. Tu mora biti samokritike, počevši od igrača, ali i općenito. Mi smo Barcelona i moramo pobjeđivati u svakoj utakmici.</p><p>Messi je bio strijelac u porazu, zabio je briljantan gol za 1-1 iz slobodnjaka i proslavio ga bijesno gestikulirajući. Kao da je znao da neće biti dovoljan za naslov. A sad moraju misliti o završnici Lige prvaka, gdje ih od četvrtfinala u Portugalu dijeli uzvrat s Napolijem kod kuće. U prvoj utakmici bilo je 1-1.</p><p>- Da, toliko sam puno šansi propustio, zato sam tako reagirao. Pokušavam zabiti, ali ne ide. I na kraju utakmice onda momčad žali za svim tim prilikama. Nastavimo li ovako, teško ćemo osvojiti Ligu prvaka, to nije bilo dovoljno ni za La Ligu. Trebamo uzeti predah i misliti o Europi, počinjemo od nule. Moramo puno toga promijeniti u razmišljanju i shvatiti da je problem u nama samima, a ne u tome što je protivnik bio bolji - kaže Messi bez zadrške.</p><p>Nije samo on ljutit zbog ispuštene titule, nego, dakako, i cijela obitelj "blaugrane". Nakon dva naslova prvaka u nizu u Kataloniji, ove godine slavi madridska metropola.</p><p>- Ljudi u klubu jako su ljutiti, a to je i normalno, i mi igrači smo. Ljudi su izgubili strpljenje i to možemo razumjeti jer im nismo dali razlog da se vesele - zaključio je Messi, a trener <b>Quique Setién</b>, kojem dulje vrijeme pozicija jako visi, znakovito je rekao:</p><p>- Nadam se da ću voditi Barcelonu u Ligi prvaka, ali ne znam hoće li biti tako. Slažem se s Messijem oko nekih stvari i samokritike. Tužni smo i razočarani. Nisam očekivao da će ijedna momčad dobiti sve nakon pauze, a Real je uspio. Ovaj poraz je jednostavno previše...</p>