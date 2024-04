Bijesni Sopić prekinuo izjave: 'Pjaci je zaplesalo koljeno, fuj! Slijedi mi benzinska, ne Hajduk'

Trener Rijeke Željko Sopić bio je bijesan nakon pobjede Rijeke nad Lokomotivom (1-0) u polufinalu Kupa u Kranjčevićevoj. Opet je imao primjedbe na loš travnjak, ali je i bio drzak odgovarajući na pitanja novinara MAXSporta.

- Bila je jako tvrda utakmica na lošem terenu. Sad najbolje glavu u pijesak i onda, nema veze, šta? Teren takav kakav je i onda kad pobijedite, trebate likovati u kabini kako sam ja njima rekao ili ne znam šta. Jedina istina je ta da smo prošli u finale Kupa i da je Pjaci zaplesalo koljeno na ovome predivnom terenu. Dobro, to nije bitno. Mi imamo milijun igrača, jedan više-manje. Užas. Fuj! Evo.

- Nije bila neka posebna utakmica, ovo je natjecateljska utakmica gdje se igra za prolaz. Bili smo spremni za 90 i 120 minuta. Prvo poluvrijeme smo imali neke šanse, nismo ga iskoristili. Imala je Lokomotiva svoje, ali bilo što komentirati na ovom klizalištu je besmisleno.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije kornera nakon kojega je Smolčić zabio pobjednički gol igrač Lokomotive završio je na travnjaku, lopta je otišla u korner nakon kojeg je pao gol. Igrači Lokomotive dosta su se bunili. Kako to komentirate?

- Znao sam da ćete me to pitati. Samo mene u HNL-u pitate za takve situacije, nikog drugog ne bi pitali. Sad ću vam objasniti jednu stvar. Realno, ja sam jedanput izgubio neku Kutiju šibica jer sam priznao neku ruku ili ne znam šta. Situacija? Kaj me ne pitate za situaciju kad mi dajemo Lokomotivi loptu, a oni je izbace u aut? Kaj me ne pitate to? Nemam nikakav komentar. Mogli su obraniti korner i bilo bi sve u redu. Ajde.

Slijedi Hajduk za vikend, još jedna jaka utakmica, upitao je Sopića novinar MAXSporta Matko Mihaljević.

- Ma slijedi mi benzinska, kakav Hajduk! Hajduk prvo igra protiv Dinama. Nemam nikakav komentar. Bedasta pitanja, ništa. To je to, doviđenja - rekao je Sopić i odjurio iz kadra.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sopić je u sličnom tonu nastavio i na konferenciji za medije.

- Čestitao bih i jednima i drugima. Na prikazanom na ovom smiješnom treneru. Svaki put ću kriviti terene, neću okretati glavu. Opet je uzeo jednu "žrtvu". Pjaca se žalio da mu je zaplesalo koljeno, vjerojatno zbog terena. Kao da imamo 12 lijevih krila u reprezentaciji pa nije bitno... Lokomotiva je imala svoje prilike. Sve je to bilo jako rastrgano...

'Maksimir, Kranjčevićeva, možda i na Jarunu bude stadion'

Toliko utakmica bez primljenog gola, obrana vam je sjajna...

- Nešto tu ima, nešto treniramo. Možete pisati i da imamo sreće, svejedno mi je. Ma teren je sedam godina star. Naši klubovi žive od prodaje, a igrači igraju po ovom terenu. Ovo je zadnji vlak da se nešto napravi. Čekat će valjda da se napravi nova Kranjčevićeva 2074. Sad su izbori, sad će opet obećati tri stadiona. Maksimir, Kranjčevićeva, možda i na Jarunu bude stadion.

Zlomislić je dobro branio. Priliku je dobio i Bogojević na lijevom beku

- Goda je imao problema s upalom pokosnice. Nismo htjeli gatati. Svi dečki dali su obol pobjedi. Zlomislić je branio sve u Kupu, branit će i u finalu. Nije tu bilo nekog prevelikog nogometa.

Jesu li ovi tereni lošiji nego kad ste vi igrali u HNL-u?

- Mi smo igrali po blatu i kaljužama. Ovo su nekakvi hibridi, umjetna trava. Nisam nikad imao ozljedu zadnje lože u karijeri, možda sam imao sreće. Da sam igrao po ovim terenima, sigurno bih imao... Bolje ne komentirati.

Jeste li mijenjali jer je Hajduk bio u mislima?

- Teren je uvjetovao puno toga. Marco Pašalić odigrao je cijelu utakmicu protiv Rudeša. Sad sam ga morao izvaditi. On je niži. Zamislite kako je na ovom terenu kad se kliže visokim igračima. Troše se igrači.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hoće li kapetan Labrović dići Kup ako osvojite pehar, s obzirom da nije branio u Kupu ove sezone?

- Polako, idemo prvo osvojiti. Korak po korak. A prvi korak je sad benzinska.

Komentar na utakmicu dao je i Silvijo Čabraja, trener Lokomotive.

- Čestitke Rijeci na ulasku u finale. Teška, zahtjevna utakmica, lomila se do samog kraja. Nije nas nagradilo. Imali smo pet-šest izglednih situacija. Rijeku je, na našu žalost, nagradilo. Imali su jedan ili dva udarca drugo poluvrijeme. Sad je fokus na Gorici i suboti.

Žalite li za nečim posebno?

- Način na koji je gol primljen. Moglo bi se pričati o sportskoj kulturi i fair-playu. Golovi se uvijek primaju iz grešaka. Naš igrač nije dobro reagirao...

Kako gledate na utakmicu s Goricom koja slijedi u prvenstvu?

- Imamo dva dana za regeneraciju. Teško je vratiti se psihički, teže nego fizički. Moramo ih vratiti u glavama. Gorici bježimo šest bodova, sad se vratila nakon što je upala u crnu rupu. Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica.

Rijeka će u finalu igrati protiv pobjednika iz drugog polufinala između Hajduka i Dinama. Prva utakmica 15. svibnja igra se u Zagrebu ili Splitu, a uzvrat je na Dan državnosti 30. svibnja na Rujevici. Rijeka je domaćin uzvrata jer ima bolji koeficijent u Kupu i od "bilih" i od "modrih".