Nakon duge borbe od četiri sata igre, kanadski tenisač Denis Shapovalov (21) u meču prvog kola Australian Opena pobijedio je Talijana Jannika Sinnera (19).

POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković

Mladi Kanađanin na meču je tražio dolazak fizioterapeuta, a nakon izvjesnog vremena od suca je pitao dozvolu za odlazak na toalet zbog čega je uslijedila svađa.

Sudac se očigledno protivio njegovom zahtjevu, a tenisaču se njegova odluka nimalo nije svidjela pa se Shapovalov dosjetio zanimljivog rješenja.

- Što ako odem u toalet? Hoćeš li me kazniti? Ne zanima me. Hoćeš li me diskvalificirati? Ne mogu izdržati, upi*at ću se. U redu, onda ću se to napraviti ovdje na terenu, u bocu. Ne dozvoljavaš tenisačima da odu do toaleta - bjesnio je Kanađanin dok na sreću publike sudac nije popustio.

Osim što je jedna od vodećih zvijezda mlade generacije tenisača, Shapovalov je poznat i po incidentu koji se dogodio 2017. godine na susretu Davis kupa kada je raspucao lopticu i pogodio glavnog suca u oko.

Nesretni sudac je morao na operaciju, a tadašnji 17-godišnjak kažnjen je s pet tisuća dolara kazne.