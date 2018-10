Bila je na rubu poraza u finalu, a onda je čula ovakav govor...

Ruskinja Daria Kasatkina osvojila je WTA turnir iz Premier serije u Moskvi. U finalu je pobijedila Tunižanku Ons Jabeur 2-6, 7-6 i 6-4. No sredinom drugog seta takav rasplet nije se mogao predvidjeti.

Kasatkina je bila potpuno deprimirana, gubila je 6-2 i 4-1 na domaćem terenu, a onda je do nje došao njezin trener, Belgijac Philippe De Haes i održao fantastičan govor:

- Još uvijek si u meču. Imaš deset minuta da pronađeš rješenje. O čemu razmišljaš? Nemoj mislit da nije moguće. Još uvijek si u igri, servirat ćeš. O čemu razmišljaš, što osjećaš, reci mi nešto konkretno - pokušao ju je 'probuditi' trener.

- Ona je predobra, a ja sam osramoćena - rezignirana je bila i dalje Kasatkina.

- Slušaj me, naći ćemo rješenje. Daj mi jedan cilj na servisu. Servirat ćeš samo 'kick' ili u tijelo. Ne serviraš na forhend. Ok? Reterni svi u sredinu i onda igraš samo na bekend - prenio joj je taktiku De Haes, a onda je rekao ono ključno, što ju je udrzmalo:

- Meč nije završen. Ako misliš da je završen, ti i ja mijenjamo poslove. Ja to ne želim, želim ostati i osvojiti titulu s tobom. To ćemo i napraviti. Svaki poen igrat ćeš isto, možeš ti to! Dokaži si da možeš se boriti do kraja. Prestani misliti da možeš izgubiti, blablabla... Mentalno, ovo je izazov tvoje karijere - ohrabrio ju je trener i poručio:

- Gledaj rezultat, gledaj situaciju, napravi to!

Down 6-2, 4-1 down, a despondent Daria Kasatkina called out Philippe Dehaes @tennisrussia.



Here’s what he said: pic.twitter.com/K6VuDIjM8A — WTA Insider (@WTA_insider) 20. listopada 2018.

Kasatkina je izašla na teren, preokrenula rezultat u svoju korist i osvojila prvi naslov ove sezone, i to u svojoj domovini. Eto što znači imati sjajnog trenera...