Od nagrada je tijekom karijere zaradila ukupno 57.000.000 dolara, što od nagrada za osvojene turnire, što od sponzorstava, na sudu je 2015. godine izjavila da je financijski uništena.

Arantxa Sanchez (49) bila je jedna od najboljih tenisačica u povijesti ovog sporta. Osvojila je 14 Grand Slam turnira i bila druga žena koja je ikad uspjela biti prva na obje WTA ljestvice - za parove i singl natjecanja. Ukratko - stekla je toliki novac da je mogla bezbrižno živjeti do kraja života. No, to se nije dogodilo.

- Ostala sam bez ičega, a sad sam dužna i poreznoj upravi, pa više ne želim šutjeti - izjavila je jednim španjolskim novinama, nakon što je 2012. godine objavila biografiju u kojoj je potanko opisala kako ju je opljačkala vlastita obitelj.

U toj doista tužnoj priči optužila je roditelje da su spiskali njezinih 60 milijuna dolara zbog bahaćenja i prosipanja novca.

Njezina majka napisala je otvoreno pismo medijima u kojem je, pored ostalog, napisala:

- Arantxu nikad nismo iskorištavali i ona ni u kojem slučaju nije financijski krahirala.

Obitelj Sanchez-Vicario bila je tijekom 90-ih iznimno slavna teniska obitelj. Arantxa je često nastupala sa svojom braćom Javierom i Emiliom za španjolsku Davis Cup i Fed Cup reprezentaciju. Arantxa je bila i kapetan ekipe.

Danas tenisačica živi od kojih 1.500 eura mjesečno. Istovremeno njezin otac i dvojica braće, koji nikad nisu postigli takve sportske uspjehe kao Arantxa, imaju off-shore tvrtke i žive ekstravagantnim životom pravih bogataša. Zbog toga je Arantxa prekinula sve veze s cijelom obitelji, ali je ostala velika prijateljica s hrvatskom tenisačicom Ivom Majoli.

Iva je Arantxu pozvala i na svoje raskošno vjenčanje za Stipu Marića 2006 godine, na koje su došle i njezine rivalke s teniskih terena, među kojima su bile i Jennifer Capriati i Mary Pierce. Financijski je skrahirala i hrvatska najbolja tenisačica svih vremena, Iva Majoli, koja je s Arantxom jako dobra prijateljica, pa su zajedno egzibicijskim mečom otvorile teniski turnir na Bolu pretprošlo ljeto.

Iva je tijekom karijere također zaradila, za hrvatske pojmove, velik novac. Samo od turnira svojedobno je uz njezino ime pisala zarada od oko 4.500.000 dolara, no na to se trebaju dodati i prihodi od sponzorstava, te novac od nastupa na turnirima. Ipak, kako se već mnogo puta do sad pisalo, ostala je bez velikog dijela svoje imovine i na kraju je i ona financijski skrahirala.

Peter Graf, otac također slavne njemačke tenisačice Steffi Graf, 1997. godine je bio osuđen na gotovo četiri godine zatvora zbog izbjegavanja plaćanja poreza od 7,4 milijuna dolara na prihode koje je zaradila njegova kćer. Steffi se kasnije udala dala za vrhunskog tenisača i osvajača mnogih Grand Slamova, Andrea Agassija.

Slično je doživio i Jim Pierce, otac nekoć slavne tenisačice Mary Pierce, kojem je svojedobno bio zabranjen ulaz na teniske terene zbog nasilničkog ponašanja i vrijeđanja, a ništa bolji nije bio ni Damir Dokić, otac srpske tenisačice Jelene Dokić, koji je također svojoj kćeri uzeo svu zaradu, a saznalo se i da je bio prema njoj iznimno nasilan i brutalan, kako na teniskim terenima kao trener, tako i privatno kao otac.