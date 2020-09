Objavu dijeli C a n d y\u2728 (@khaddisagnia) Ruj 16, 2020 u 1:24 PDT

Rezultati lijepe Gambijke su se u me\u0111uvremenu pobolj\u0161ali, no ga\u0107ice su ostale iste. Mo\u017eda su postale i jo\u0161 minijaturnije. To smo imali priliku provjeriti na Han\u017eekovi\u0107evom memorijalu u Zagrebu gdje je Sagnia nastupala u skoku u dalj i pomela konkurenciju. Osvojila je prvo mjesto s presko\u010denih\u00a06,92 metra, dok je u pra\u0161ini ostavila Alinu Rotaru i Srpkinju Milicu Garda\u0161evi\u0107 koje su sko\u010dile 30-ak cm manje.

Malobrojni gledatelji koji su se pojavili na Mladosti mogli su u\u017eivati u njezinoj sjajnoj predstavi, ali i atributima dok je s njih \u010distila pijesak. Prije nekoliko godina kritizirali su je zbog outfita, kuhalo je neko vrijeme u njoj, a onda je kriti\u010darima za\u010depila usta.

- Moje ga\u0107ice su iste veli\u010dine kao i kod ostalih atleti\u010darki. No \u010desto se dignu nakon skokova. Razumijem da ljudi pri\u010daju o tome, ali vi\u0161e bih voljela da se bave mojim rezultatima - rekla je\u00a0Khaddi Sagnia, koja i na Instagramu rado pokazuje tijelo.

Objavu dijeli C a n d y\u2728 (@khaddisagnia) Lip 17, 2020 u 11:03 PDT

-\u00a0Naravno da volim pokazati svoje tijelo, vje\u017ebam svaki dan. Ako ste kupili Ferrari, ne\u0107ete ga dr\u017eati u gara\u017ei, zar ne? Tako je i s mojim tijelom, ono je moj Ferrari - rekla je atleti\u010darka koja je imala i poruku za mlade sporta\u0161ice i sporta\u0161e.

- Budite ono \u0161to jeste, vjerujte u sebe i ne bojte se pokazati ono \u0161to jeste.

Bila je najbolja na Hanžeku: Naravno da pokazujem guzu, Ferrari nećete držati u garaži

Khaddi Sagnia je Gambijka koja se natječe pod švedskom zastavom, a Hrvatska ju je imala priliku vidjeti u utorak na Hanžeku kada je sve očarala...

<p><strong>Khaddi Sagnia (26)</strong> najbolja je švedska atletičarka u skoku u dalj. Majka joj je iz Gambije, zapadne afričke države koja graniči sa Senegalom, ali Khaddi se rodila u Švedskoj pa ima švedsko državljanstvo.</p><p>Nakon Eura u <strong>Berlinu</strong>, na kojem je Khaddi bila sedma sa skokom 6.47 metara, neki su kritizirali opremu u kojoj nastupa, točnije gaćice koje više otkrivaju nego sakrivaju.</p><p>- Mnogi uživaju u lijepo oblikovanom tijelu, ali ovo je na granici neukusa - napisao je finski sportski novinar <strong>Lauri Hollo</strong>, koji se kasnije ispričao mladoj atletičarki i rekao kako nema ništa protiv nje, već njezinih minijaturnih gaćica. </p><p>Rezultati lijepe Gambijke su se u međuvremenu poboljšali, no gaćice su ostale iste. Možda su postale i još minijaturnije. To smo imali priliku provjeriti na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu gdje je Sagnia nastupala u skoku u dalj i pomela konkurenciju. Osvojila je prvo mjesto s preskočenih 6,92 metra, dok je u prašini ostavila Alinu Rotaru i Srpkinju Milicu Gardašević koje su skočile 30-ak cm manje.</p><p>Malobrojni gledatelji koji su se pojavili na Mladosti mogli su uživati u njezinoj sjajnoj predstavi, ali i atributima dok je s njih čistila pijesak. Prije nekoliko godina kritizirali su je zbog outfita, kuhalo je neko vrijeme u njoj, a onda je kritičarima začepila usta.</p><p>- Moje gaćice su iste veličine kao i kod ostalih atletičarki. No često se dignu nakon skokova. Razumijem da ljudi pričaju o tome, ali više bih voljela da se bave mojim rezultatima - rekla je <strong>Khaddi Sagnia</strong>, koja i na Instagramu rado pokazuje tijelo.</p><p>- Naravno da volim pokazati svoje tijelo, vježbam svaki dan. Ako ste kupili Ferrari, nećete ga držati u garaži, zar ne? Tako je i s mojim tijelom, ono je moj Ferrari - rekla je atletičarka koja je imala i poruku za mlade sportašice i sportaše.</p><p>- Budite ono što jeste, vjerujte u sebe i ne bojte se pokazati ono što jeste.</p>