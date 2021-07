Koja vam je prva asocijacija na Ivana Rakitića (33) u kockastom dresu? Vjerujemo da znamo o čemu je riječ. Jer čini nam se da uzvik komentatora Drage Ćosića i dan danas odzvanja cijelom Rusijom. A uspio je doprijeti i do daleke Hrvatske.

Raketa je u listopadu prošle godine otišao u reprezentativnu mirovinu nakon 13 godina bogate karijere u dresu 'vatrenih' kako bi se posvetio Sevilli. Toliko puta nas je obradovao i razveselio te pokazao kakav je majstor, no posebno nas stegne oko srca kada se sjetimo tog nevjerojatnog ruskog ljeta 2018. godine.

Hrvatska je osvojila srebro nakon poraza u već opjevanom finalu protiv Francuske, a važan kotačić naše reprezentacije na putu do srebra bio je Rakitić. Bio je sjajan na cijelom prvenstvu, no da nije bilo one njegove hladnokrvnosti i nonšalantnosti u trenucima kada je većina nas bila na konopcima i preživljavala infarkte, teško da bi uživali u najvećem uspjehu u povijesti naše reprezentacije.

Sigurno znate o čemu pričamo. Rakitić je protiv Danske zabio posljednji penal i odveo nas u četvrtfinale SP-a, a onda i protiv Rusije zabio posljednji jedanaesterac i osigurao nam kartu za polufinale!

Raaaaaakitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiić, zaderao se tada u eteru HRT-a komentator Drago Ćosić i probio zvučni zid.

Bili su to nevjerojatni trenuci koji su ujedinili cijelu Hrvatsku, a sada i vi možete imati komadić tog nevjerojatnog trenutka. Rekreativan kvart je humanitarno sportska-manifestacija koja često organizira aukcije i financijski pomaže udrugama, ovaj put su na aukciji osvanule Rakitićeve kopačke iz četvrtfinala protiv Rusije.

Aukcija traje do 24. srpnja u 20 sati, a početna cijena je 5000 kn. Ne sumnjamo kako će ovo blago porušiti sve rekorde na aukciji koja je humanitarne naravi. Sav iznos ići će udrugama 'Jedni za druge' i 'Vukovarski leptirići'.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U sklopu humanitarno-sportske manifestacije "Rekreativan kvart" nastavljamo s aukcijom u kojoj ćemo dodatno financijski pomoći udrugama:

- Udruga "Jedni za druge"

- Udruga Vukovarski leptirići

Dame i gospodo, dopustite da vam predstavimo kraljicu naše humanitarne aukcije!

Nećemo puno govoriti o igraču čije kopačke predstavljamo, jer o Ivan Rakitić ne bi bilo dovoljno ni 10-tak ovakvih postova.

Igračina, umjetnik i kreativac, čovjek koji za svoj klub, reprezentaciju i grb na dresu jednostavno nema rezerve.

Danas ćemo pričati o jednim posebnim kopačkama. Kopačke koje su zakucale posljednji i odlučujući jedanaesterac Rusima za prolaz u polufinale Svjetskog prvenstva. Kopačke na koje je Ivan Rakitić napisao sve svoje najvažnije u životu.❤️💞💓🇭🇷

Kopačke koje su upisale jednu od najljepših priča hrvatskog nogometa.🏆 Kopačke koje su svima nama poklonile još koji dan totalnog ludila.💪

Jedno veliko hvala treneru Igoru, ekipi iz Donjeg Miholjca i Domagoju Vidi na ovom poklonu... Na žalost, nismo dovoljno "knjiški ljudi" da ovdje opišemo kakve ste frajerčine, kakvo srce i dušu imate, da nam bez puno pitanja ovako uletite za humanitarku.

Naklon do poda, momci!

Aukcija starta sa početnom cijenom od 5.000 kn.

Aukcija završava 24.07. u 20:00 h

*Ako bude ponuda u zadnjoj minuti, aukcija će se produžiti za još 10 minuta. Nakon vidljive uplate na humanitarni račun

HR2624020061500110768 dres šaljemo na Vašu adresu.