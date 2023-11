'Bila sam navijačica u NBA ligi i spavala s košarkašima iako su mi branili. Sad snimam filmove'

NBA nije samo košarka. Iza kamera krije se puno više. Igrači uživaju u nevjerojatnoj slavi, beskonačnoj lovi i glamuru kakvog bi mnogi poželjeli. Jen Rufo je izbliza vidjela kako to izgleda.

Riječ je o bivšoj navijačici Brooklyn Netsa koja je od 2011. do 2015. godine bila članica njihove navijačke skupine dok je klub igrao u New Jerseyju pa i kad se preselio u New York. Prije osam godina se zasitila svoje branše pa otišla u neke druge vode. Danas snima sadržaj za odrasle i usput je life coach.

Prije nekoliko dana gostovala je u The Danny and Leo Show gdje je opisala život navijačice i progovorila o svojim iskustvima.

Otkrila je kako je tijekom navijačke karijere spavala s igračima Netsa, iako je to bilo strogo zabranjeno po ugovoru.

- Brane nam da izlazimo s igračima jer kažu da to utječe na naš talent i izvedbe. Ne slažem se s tim. Mislim da mogu biti talentirana i seksualno aktivna, i ne mislim da to umanjuje moj kredibilitet ili bilo što. Svejedno sam to učinila. Seksala sam se s nekoliko igrača Brooklyn Netsa - rekla je Rufo.

Dok je njima zabranjen bilo kakav kontakt s igračima, oni pak mogu činiti što god ih je volja pa im nitko nije zamjerio što su izlazili s navijačicama.

- Oni nemaju to pravilo u ugovoru. Mogu raditi što god požele.

Nije htjela otkriti s kim je završila u krevetu, ali je dala do znanja kako je riječ o poznatim košarkašima.