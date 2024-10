Bild: Andrej Kramarić uskoro će potpisati zadnji ugovor karijere

U siječnju 2016. godine stigao je u Hoffenheim na posudbu iz Leicestera, a tamo je ostao sve do danas. Andrej Kramarić (33) postao je legenda bundesligaša, najbolji je klupski strijelac u povijesti, a kako javlja njemački Bild, uskoro će potpisati novi ugovor s Hoffenheimom.

Kroz prijelazne se rokove spominjao kao moguće rješenje brojnih klubova, ali uvijek je ostajao u dresu Hoffenheima. Nijemci pišu da će potpisati ugovor na dvije ili tri godine, a pišu i da će mu to vjerojatno biti posljednji ugovor u karijeri. Mnogi navijači su sanjali njegov povratak u HNL, posebice u Dinamo, a za nas je svojevremeno progovorio o tome.

- Povratak u Dinamo? Bit ću iskren, to ne bi imalo smisla. Ne želim davati neke najave, ali više se ne vidim u HNL-u. Često sam čitao poruke #imalobismisla, ovako najiskrenije, za mene to nema smisla. Ne želim lagati, niti davati lažna obećanja. Ne znam koliko bih se mogao motivirati s 35 godina, vjerojatno nekakvim manjkom energije, vraćati se na onakvu infrastrukturu. I na to bih sam gledao kao da nekome mlađem igraču, a Dinamo takvih uvijek ima, zatvaram vrata. Jednostavno, nema smisla - rekao nam je tad Kramarić.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Bilo kako bilo, ako sad produži ugovor s Hoffenheimom, on će završiti kad bude imao 35 ili 36 godina, a tko zna, možda ga tad nešto 'povuče' prema HNL-u...