Bild: Gvardiol je dobio ponudu zbog koje ga je uhvatila euforija

Ne stišava se interes oko Joška Gvardiola (21) ni nakon ispadanja Leipziga iz Lige prvaka i sedmice kod Manchester Cityja. Naravno da jedna slabija utakmica ne može zasjeniti kvalitetu koju je hrvatski reprezentativac potvrdio na velikoj sceni od selidbe u Njemačku.

Njemački Bild u četvrtak je objavio kako je Real Madrid još prije Svjetskog prvenstva iskazao interes za dovođenjem Hrvata i da je Gvardiol "euforično reagirao na to, da mu je žao što prošlo ljeto nije ostvario transfer".

Na popisu želja još su dvojica

Leipzig se, piše Bild, kockao i tražio Chelsea 90 milijuna eura, što je odbilo Londončane. Sad su plavci pali u drugi plan, a pojavili su se i Manchester City i Liverpool, klub za koji Gvardiol navija. Ipak, zov "kraljevskog kluba" mogao bi Joška odvratiti od Engleske.

Prije konkretne ponude Real prvo treba riješiti budžet za transfere i razmisliti o Judeu Bellinghamu (19), tvrde Nijemci. I za njega bi, kao i za Gvardiola, trebali platiti oko 100 milijuna eura. Uz njih dvojicu, na popisu želja Madriđana je i Kylian Mbappé (24) ako ga PSG bude htio pustiti na ljeto. Dok se to ne dogodi, fokus će mu biti na Gvardiolu.

Što stoji u ugovoru Gvardiola s Leipzigom?

Nijemci su prošlo ljeto produžili ugovor s Hrvatom do 2027. i u njemu postoji odštetna klauzula od 112 milijuna eura koja vrijedi od 2024. i koja bi ga automatski učinila najskupljim stoperom u povijesti. To znači da ovo ljeto može otići i za nešto manje novca, no cifra će teško ići ispod 100 milijuna eura.

