Američka gimnastička heroina Simone Biles početkom Olimpijskih igara odlučila se povući iz nekolicine natjecanja zbog mentalnog zdravlja.

Biles je naposljetku nastupila na gredi pred sam kraj natjecanja te je osvojila brončanu medalju, a nakon nastupa otkrila je kako je imala novi problem:

- Probudila sam se prije par dana i doznala kako mi je ujna potpuno neočekivano preminula. Mislila sam si, pa vi ljudi ne znate uopće kroz što mi sve prolazimo - rekla je Biles kojoj su te vijesti stigle nakon što je zbog mentalnog zdravlja već odustala od nekih natjecanja.

Njena trenerica Cecile Canqueteau-Landi također je pričala o tome:

- Još i to. Samo sam pomislila: O, Bože. Ovaj tjedan više treba završiti.

Biles je prokomentirala i ranija odustajanja od drugih disciplina:

- Nije bilo lako odustati od tih natjecanja, no niti fizički, niti mentalno nisam bila u dobrom stanju i nisam htjela ugroziti svoje zdravlje, jer to nije vrijedno toga. Psihičko i fizičko zdravlje je iznad svih medalja koje mogu osvojiti. Ali da se razumijemo, biti u dovoljno dobrom stanju da se natječem na gredi, što nisam očekivala da ću biti, i onda još nastupiti... To mi je značilo sve! Bio je ovo dug tjedan, ali završio je kako treba...