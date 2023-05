'Bili' su donijeli trofej na Poljud! Livaja se samo smijao, Vušković je zapjevao spornu s navijačima

Ni slavlje u Splitu nije prošlo bez pjevanja sporne pjesme s Rujevice, ali ubrzo je to preraslo u pravu feštu. Nogometaši Hajduka prvo su 's visine' pozdravili navijače, a onda se nakon 'dođite vamo' spustili do fan shopa na Poljudu. No, ovaj put Marko Livaja nije pjevao, kao ni ostali suigrači, dok se mladi Luka Vušković poprilično opustio u slavlju i zapjevao s navijačima.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje ispred Poljuda

Orila se sporna navijačka pjesma ispred Poljuda, a valja istaknuti kako su gotovo si Hajdukovci to 'iskulirali'. Uslijedila je još neko vrijeme pjesma ispred Poljuda u dobrom raspoloženju, a sve su to popratili nogometaši Hajduka koji su nakon desetak minuta otišli u utrobu stadiona i završili sa slavljem.

Foto: Matea Zanić/24sata

Istaknuo je Leko i kako će nogometašima dopustiti da profeštaju trofej, ali kako se sprema još veća fešta u nedjelju u posljednjem kolu prvenstva. Potvrdio je to i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, a podsjetimo, u posljednjem prvenstvenom kolu na Poljud dolazi upravo - Šibenik.