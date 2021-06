U utakmici za povijest, s produžecima, preokretima, u pravom ruskom ruletu, Španjolska se približila raju, prva je rečenica kojom je španjolska Marca opisala prolazak svoje reprezentacije u četvrtfinale Europskog prvenstva.

"Furija" je s 5-3 poslala kući Hrvatskoj koja ni u četvrtom pokušaju nije pobijedila u nokaut-fazi.

- Španjolska se morala dvaput dobiti ovu utakmicu jer Hrvatski su se čudesno vratili, ali Morata i Oyarzabal dokrajčili su ih u produžetku, a na početku istog Simon je postao sv. Simon kada je obranio zicer Kramariću - dodaje Marca.

Međutim, na početku utakmicu Simon je vjerojatno bio najgori neprijatelj svim Španjolcima...

- Pogreška koju je on napravio dogodi se jednom u životu, u osmini finala Eura, kada gleda cijeli svijet, to može obilježiti karijeru bez obzira koliko suigrači to ispravili. Tada smo izgledali kao zombi, kao da nam treba dvosatni time-out - piše najčitaniji španjolski sportski list.

- To su bili naši najteži trenuci, međutim, opet smo uspostavili dominaciju u sredini terena na kojem Modrić, Brozović i Kovačić nisu mogli pronaći loptu. I na kraju smo uz dvije Olmove asistencije upisali ovu utakmicu u nogometne knjige. Španjolci su genijalci - završava Marcin tekst.

Madridski AS posebno je pohvalio Pedrijevu predstavu. Barcelonin 18-godišnjak nije zabio ni asistirao, ali bio je latentna prijetnja obrani Hrvatske.

- Ono što Hrvatska nije imala, bio je Pedri. Htio je loptu u svakom napadu.

Mundo Deportivo također se nadivio španjolskoj dominaciji u veznom redu..

- Pojeli smo Hrvatsku kojoj ostaje uspomena da je bila druga na svijetu prije tri godine. Igrali smo prekrasno i ostavili Hrvatsku da se brani, samo je Modrić nešto pokušavao, ali to je bilo vrlo malo.