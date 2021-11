Dominantno i uvjerljivo, u drugoj brzini i bez suviše stresa, Hajduk je prekinuo crni niz od četiri utakmice bez pobjede.

Burno je bilo na Poljudu ovaj tjedan, Jens Gustafsson smijenjen je nakon poraza od Slaven Belupa, a prije nekoliko dana na klupu je sjeo litavski stručnjak Valdas Dambrauskas koji je s momčadi odradio svega tri treninga. Ipak, uspješno je započeo svoju priču na Poljudu.

Hajduk je u 15. kolu Prve HNL pobijedio Hrvatski dragovoljac 2-0 golovima Marina Ljubičića i Emira Sahitija. 'Bili' su carinili terenom od prve minute, nizali šanse pa je Dambrauskas mogao debitirati i s uvjerljivijom pobjedom. No, najbitnija su bila tri boda nakon turbulentnog razdoblja i to uoči reprezentativne stanke koja će poslužiti litavskom treneru za upoznavanje s igračima i uigravanje.

- Najvažnija su tri boda, nije bilo lako za sve nakon razdoblja od mjesec dana bez pobjede, ali pobjeda donosi ekstra energiju i vraća osmjehe na lica. Nismo bili pravi u prvih 15-20 minuta, bili smo malo "šlampavi", ali momci su bili motivirani, pokušavali su pokazati više, ali nije bilo strpljenja. U drugom dijelu smo bili bolji, ali nismo ostvarili prednost kad smo oduzimali loptu između linija. Momčad je reagirala dobro, moramo napraviti pomak nakon lošeg razdoblja i dobro je što je reprezentativna stanka u kojoj se možemo posvetiti radu.

Dragovoljac su otključali 'bili tići' i igrači u koje se Hajduk jako puno uzda. Stipe Biuk probio je stranu u 29. minuti te ubacio u peterac, a tamo se pojavio Marin Ljubičić koji je zabio glavom za svoj prvi gol u prvenstvu ove sezone.

- Marin i Stipe su top talenti, sretan sam što ću biti dio njihovog nogometnog odrastanja. Oni trebaju dodatnu pažnju da se razvijaju a najvažnije je da rade naporno. Ova je zemlja vidjela dosta talenata, neki su isplivali, neki ne, sve je u njihovim rukama, ako budu radili kao zadnja tri dana, čeka ih lijepa budućnost. Jedan je danas asistirao, drugi zabio, ali nije sve u golovima i asistencijama, ima dosta toga čime oni mogu doprinijeti momčadi. Sretan sam njihovim izvedbama i nadam se da će pokazivati još i više u budućnosti.

Je li kod vas bilo nervoze prije utakmice?

- Moja filozofija je što si bolje pripremljen, manje si nervozan. Kao kad ideš na ispit, ako nisi učio, normalno je da si nervozan. Imao sam sve informacije, ali na koncu je sve bilo na igračima, ne može nitko u tri dana napraviti preokret. Ovo je pobjeda igrača za dobar start, nadam se da će sljedeća utakmica biti još bolja.

Josip Vuković i Filip Krovinović su nedostajali, Jani Atanasov nije baš briljirao u posljednjim susretima pa je Dambrauskas priliku od prve minute dao Ivanu Ćalušiću.

- Računam na sve igrače, imamo dobru grupu, ali svaki klub ima loše trenutke kroz sezonu i dogode se padovi. Ja se nadam da smo mi to prebrodili, a što se tiče Ivana, on je odlično igrao, pokrivao je prostor, nije gubio lopte... On ima veliki potencijal.

Možemo li vidjeti Hajduk u visokom presingu?

- Bilo je momenata i faza početkom drugog poluvremena kad smo osvojii nekoliko lopti visoko. Ali kad uzmeš loptu visoko, moraš dovršiti akciju šutom. Imali smo mi neke dobre trenutke, ali nismo ih dovršili, nije bilo dovoljno šuteva koliko bih ih ja volio vidjeti u budućnosti. Presing je jedna od najtežih akcija za uigrati, traži dosta rada, sinkronizacije, trke..., i mi ćemo raditi na tome.

Sada slijedi reprezentativna stanka koja će novom treneru Hajduka poslužiti da implementira svoje ideje, no neće biti kompletni. Igrače poput Biuka, Livaje, Ljubičića... čeka reprezentativna akcija.

- Normalno je da u velikom klubu 6-7-8 igrača ide u reprezentacije. U svakoj situaciji pokušavam izvući ono pozitivno, imat ću više vremena za raditi s igračima koji ostaju, i vjerujem da ćemo vidjeti napredak nakon pauze. I bolji Hajduk nego što ste ga vidjeli večeras.

Hrvatski dragovoljac uzimao je bodove Rijeci, Gorici i Lokomotivi, no nije imao šanse protiv Hajduka. Od prve minute je to bila igra mačke i miša pa gostujući trener Davor Mladina može biti sretan što taj poraz nije uvjerljiviji.

- Nadali smo se boljoj prezentaciji nego što je bila danas, puno igrača nije bilo na svom maksimumu, nisam zadovoljan kako je pola momčadi izgledalo, a ako je to tako, mi se ne možemo nositi s ozbiljnim momčadima iz vrha HNL-a. Pokušali smo napraviti presing u određenim trenutcima, ali imali smo jako puno loših pasova i nismo mogli ugroziti gol Hajduka. Predvidio sam što će se događati, odakle će Hajduk prijetiti, pa sam stavio dva defenzivnija igrača na desnu stranu, a mi smo dobili gol s lijeve strane. U pitanju je i koncnetracija, nismo bili pravi u dosta segmenata, treba nam još kvalitetnih igrača da budemo opasniji i nadam se da ćemo reagirati na tražištu i dovesti par igrača u polusezoni. Nismo ni zaslužili puno više od poraza večeras - kazao je Mladina čija je momčad i nakon 15. kola ostala zakucana za dno lige sa sedam bodova.