'Bili' su bili i 'crveno-bili'! Na današnji dan prva utakmica...

Većina navijača Hajduka zna da je njihov najdraži klub osnovan 13. veljače 1911. godine, kada je ukazom Carskog namjesništva u Zadru odobren njegov rad, no malo je poznato da je prva povijesna utakmica Hajduka odigrana na današnji dan, 16. travnja 1911. godine, i to između dviju Hajdukovih momčadi. Prva je nastupila u bijelim košuljama koje će ostati zaštitni znak kluba sve do danas, dok su rezerve igrale u prugastim, crveno – bijelim košuljama, po uzoru na boje praške Slavija.

Foto: Picasa

Prva momčad pobijedila je 13:2, a tek dva mjeseca kasnije, preciznije 11. lipnja 1911. bit će odigrana i ona povijesna utakmica Hajduka i selekcije splitskih talijanaša okupljenih u Calcio, u kojoj je Hajduk slavio 9:0. Moglo je biti i puno više da sudac nije prekinuo utakmicu deset minuta prije kraja, kako igrači i oko 1.000 gledatelja koji su se okupili oko terena ne bi pokisli po velikom pljusku koji se spustio na Split.

Foto: Picasa

Upravo su te prve utakmice zanimljive zbog dresova koje su igrači Hajduka nosili. Naime, osim bijelih majica i plavih hlačica koji su simbolizirali bijelo jedro i plavo more, Hajdukovci su znali odigrati i utakmice u crveno bijeloj 'Spartinoj' garnituri, te onoj boje lavande. No crveno – bijela varijanta brzo je napuštena iz praktičnih razloga, naime, crvena boja je prilikom pranja brzo blijedila a novca za naručivanje novih garnitura nije bilo....

Foto: Picasa

Zanimljiv je razvoj Hajdukovog dresa kroz povijest. Naime, uz tradicionalni bijeli dres koji je postao zaštitni znak Hajduka, te crveno – bijelu i varijantu boje lavande, klub je nosio i brojne druge varijante dresa...

Foto: Monografija ''Dres u boji''

Crveno plava varijanta, koja je i danas tradicionalna druga garnitura Hajdukovog dresa pojavila se 1921. godine i za razliku od košulja u kojima se igralo, ova varijanta je po prvi put bila majica, a ne košulja...

Foto: Picasa

Zanimljiva je okolnost da je Hajduk u povijesti nosio crni dres i to tijekom Drugog svjetskog rata, na turneji po Africi, kada su posjetili brojne Dalmatince koji su u bijegu pred fašistima utočište pronašli u El Shatu. Igralo se protiv momčadi Jedinstvo a Hajduk je po prvi put trebao nastupiti u posebno šivanim dresovima kratkih rukava, no momčadi su zamijenile dresove pa je Hajduk igrao u crnim, a Jedinstvo u njihovim bijelim dresovima.

Foto: Picasa

Hajduk je od osnutka imao grb gotovo identičan onome koji i danas ima na dresu, s tim da su tadašnji grbovi bili posebno šivani u splitskom samostanu časnih sestara klarisa, i nisu se uvijek nosili na dresu. Tek pred sam početak Drugog svjetskog rata odigrana je prva utakmica s grbom na dresu, a nakon obnove aktivnosti kluba 7. svibnja 1944. na Visu povijesni hrvatski grb zamijenjen je petokrakom zvijezdom...

Foto: Monografija ''Dres u boji''

Modernije verzije dresova pojavljuju se paralelno s najvećim uspjesima kluba, konkretno zlatne sedamdesete kada Hajduk koji osvaja trofeje u serijama i igra završnice europskih natjecanja dobiva najbolju opremu najvećih europskih tehničkih sponzora.

Foto: Monografija ''Dres u boji''

Hajduk je od najvećih konkurenata prvoligaša u bivšoj državi najduže odolijevao željama sponzora da stave reklamu na njegov dres, smatralo se kako svetost i čistoću bijelog dresa ništa ne smije ukaljati, pa tako ni reklame koje su odbijali gotovo 20 godina. No pritisnuti financijskim problema i nemogućnošću igranja europskih utakmica zbog kazne prouzročene bačenim suzavcem na utakmici protiv Marseillea, čelnici kluba ipak su jednoj njemačkoj tvrtki za 800.000 DEM godišnje naknade prodali mjesto na dresu u naredne tri godine, pa je tako Hajduk krajem osamdesetih dobio prvu reklamu ''Vitakraft'', a nakon toga i ''Željezaru Split''

Foto: Picasa

Hajduk je na turneji u Australiji 1990. skinuo grb s petokrakom i po povratku kući na dres je ponovno vraćen povijesni grb, a momčad svečano fotografirana s novim/starim grbom uoči početka sezone. Prvi put pod novim/starim povijesnim obilježjem zaigrao je Hajduk prijateljski ogled s Croatiom iz Melbournea na Poljudu 20. srpnja 1990., a Hajdukov primjer slijedio je i Dinamo koji je u rujnu iste godine na turneji po Kanadi također uklonio petokraku iz svog grba.

Foto: Monografija ''Dres u boji''

Iz vremena Hajdukovog nastupa u Ligi prvaka u sezoni 1994/'95 navijači posebno pamte dres s reklamom Vegeta nošen u to vrijeme. On je i danas na velikoj cijeni među kolekcionarima, a brojni navijači složit će se kako je to jedan od najljepših dresova u povijesti kluba.

Foto: postira

U novom tisućljeću Hajduk je dobio i novog tehničkog sponzora koji je po prvi put krenuo u dizajniranje posebnih dresova za Hajduk. Klub po prvi put u sezoni 2003/'04 dobiva rezervnu varijantu dresa u potpuno drugačijoj varijanti koju su navijači i kolekcionari zvali 'pola – pola'.

Foto: Sanjin Strukić

U sezoni 2005/'06 Hajduk po prvi put dobiva treću garnituru dresa, takozvani 'mornarski dres', no spletom nesretnih okolnosti ispalo je kako će to biti novi prvi dres Hajduka, što nije naišlo na odobravanje navijača, pa ta garnitura nikad nije zaživjela niti ju je momčad ikad nosila. No prihvatili su je i često nosili golmani Pletikosa, Subašić i Kalinić.

Foto: Filip Brala/PIXSELL



U sezoni 2008/'09 rezervni dres je ponovno redizajniran, ponovno su vraćene pruge, ali ovoga puta u vodoravnoj varijanti, a te je dresove Hajduka nosio i u zadnjem nastupu u Europskoj ligi u sezoni 2010/'11.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

U čast 100. rođendana Hajduk dobiva posebno izrađenu prvu garnituru dresa koji je bio protkan stihovima pjesme ''Bili su bili vrhovi planina...'', sa zlatnim obrubom i brojevima te 'trodimenzionalnim grbom'. Bila je to jedna od najatraktivnijih varijanti Hajdukovog bijelog dresa u povijesti...

Foto: Tino Jurić/Pixsell

Dolaskom novog tehničkog sponzora Hajduk je svake sezone dobivao i nove varijante dresa, jedne godine novu varijantu prve, bijele garniture, a druge godine nove varijante druge i treće garniture, koja je postala posebno popularna i često nošenija od druge, plavo - crvene garniture.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Tako su u proteklim godinama izdani najprije sivi maskirni dres, potom crni koji je bio protkan imenima navijača koji su uplatili donaciju od 1.911 kuna ili više za otkup dionica, a na početku tekuće sezone ljubičasti dres, napravljen po uzoru na povijesni dres iz 2012. godine... Koji je vama Hajdukov dres najdraži i najljepši?

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL