Bilić ima novi posao? Mogao bi zaraditi bogatstvo kod Arapa...

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić blizu je preuzimanja Al-Ittihada, najbogatijeg i najstarijeg kluba u Saudijskoj Arabiji.

Tamošnji mediji navode kako mu je vodstvo kluba ponudilo posao, a njegov glavni konkurent je Rumunj Cosmin Olăroiu koji trenutačno vodi kineskog prvoligaša Jiangsu Suning.

