Bilić je izgubio i udaljio se od Premier lige! Leeds se vratio u birano društvo nakon 16 godina

WBA je izgubio od Huddersfielda 2-1 i sve je dalje od izravnog plasmana u Premier ligu. To im je treći kiks zaredom i sve izglednije je da će u kvalifikacije. Imaju bod više od Brentforda, ali i utakmicu više...

<p>Skoro cijelu sezonu<strong> WBA</strong> je bio na vrhu. Smjenjivali su s <strong>Leedsom</strong> na prvom i drugom mjestu, jurili prema Premier ligi, ali s rezultatima u posljednja tri kola taj put prema višem rangu je postao puno teži. WBA je izgubio od Huddersfielda 2-1 i tako ugrozio svoj izravni plasman u Premier ligu.</p><p>Bila je to tvrda, teška i klasična otočka utakmica s puno nabijanja. Takav stil odgovarao je Huddersfieldu koji se posvetio obrani, a onda što uđe, uđe prema naprijed. WBA je imao puno teži zadatak, oni su morali igrati nogomet. Protiv tvrdog protivnika jako su se mučili s kombinatorikom i protokom lopte, a onda je sve završavalo nabijanjem lopte prema naprijed.</p><p>Utakmica nije praktički ni počela, a Bilićev golman već je vadio loptu iz mreže. Huddersfield je dobio prekršaj na lijevom rubu šesnaesterca. Bacuna je ubacio u peterac, a Johnstone je užasno reagirao i samo odbio loptu na dva metra od sebe. Lopta je došla kao naručena za Willocka koji ju je pospremio u praznu mrežu.</p><p>Nogometaši West Bromwich Albiona kao da su zakupili loptu i nisu je puštali iz svog posjeda. Iz igre nisu ništa mogli, a glavna uzdanica su bili prekidi i sjajni Pereira koji je bio i najzaposleniji igrač na utakmici. Domaćini su to sve bez problema očistili, već u mislim bili na odmoru, a onda je Bilićeva momčad zabila u pravom trenutku i to na sličan način kao što su i primili. Pereira je po tko zna koji put uzeo loptu i namjestio ju na desnom rubu šesnaesterca. Bila je to zavrnuta lopta koja je zaobilazila sve i završila kod golmana Huddersfielda koji je jako loše reagirao i samo ju odbio na drugu stativu, a tamo je bio stoper Dara O'Shea koji se naklonio i glavom izjednačio.</p><p>WBA nije ispuštao loptu u drugom dijelu, a krajem poluvremena su žestoko pritisnuli. Ipak, loša realizacija opet ih je koštala, a domaćini su svoje prilike zabili. U 86. minuti Smith Rowe je došao do lopte i zabio za 2-1 i pobjedu svoje momčadi, a Bilića doveo u ogromne probleme. Filip Krovinović je igrao cijelo drugo poluvrijeme, a krajem utakmice je dobio žuti karton zbog simuliranja.</p><p>WBA više ne ovisi sam o sebi. Moraju se nadati da će Brentford kiksati, a to je jako teško očekivati obzirom na to da momčad Franka Thomasa ima čak osam pobjeda zaredom, a u Europi jedino više ima Real Madrid (10). U strašnoj formi je Brentford, a uz to u subotu igraju protiv 17. Stoke Cityja koji je praktički osigurao ostanak. A u posljednjem kolu imaju najlakši mogući zadatak jer igraju protiv posljednjeg Barnsleyja koji je praktički ispao iz lige. </p><p>Bilića u posljednjem kolu čeka susret protiv 16. QPR-a koji ne može ni gore ni dolje. WBA je cijelu sezonu držao prvo ili drugo mjesto, ali sve su uprskali u završnici. S dva remija i porazom ugrozili su svoj izravan plasman u Premier ligu i sada su šanse sveli na minimum. </p><p>Huddersfield je ovo pobjedom sebi osigurao ostanak u Championshipu, a Leedsu promociju u Premier ligu nakon 16 godina! Prethodne dvije godine su imali istu priču kao sada WBA. Tijekom sezone su držali prvo i drugi mjesto, a onda u završnici kiksali. U kvalifikacijama su potpuno potonuli i ostali bez Premier lige<strong>. Leeds</strong> je legendarni klub koji je triput osvajao englesko prvenstvo, a 2001. je igrao polufinale Lige prvaka. Ipak, 2004. godine klub je ispao u drugu ligu i od tada se nikako nisu mogli vratiti. Mučili su se s financijama, najbolje igrače nisu mogli zadržati, no ove godine se sve poklopilo. No sve je to proces koji traje već dvije godine, od dolaska osebujnog Argentinca Marcela Bielse koji je uveo svoje metode i one su se napokon isplatile!</p><p>Ne uspije li završiti na drugome mjestu, West Bromwichu slijedi lutrija play-offa u kojem sudjeluju momčadi od trećeg do šestog mjesta. Kroz dva polufinala i eventualno finale na Wembleyu tražio bi veliku nagradu ulaska u Premiership, ali nadamo se da će sve riješiti i prije toga.</p><p> </p>