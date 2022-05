Bilić: Lagao bih kad bih rekao da se vidim na klupi Hajduka

Dean Računica (52) godinama je radio kao član stručnog stožera Slavena Bilića (53), a po dolasku u Šibenik sredinom ožujka, kad je sjeo na klupu prvoligaša sa Šubićevca, ovako je govorio o mogućnosti da Nane jednog dana postane trener Hajduka:

- Mislim da je to daleka slika, ali nikad ne reci nikad. Tko zna što se može dogoditi. Vjerujem da Slaven u dubini mozga možda ima i tu sliku. Kad će to biti, kad će se dogoditi, hoće li se to dogoditi, ostavimo to otvorenim...

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Bilićev WBA slavio ulazak u Premiership

Voditelj Sporta nedjeljom Ante Breko spočitnuo je taj odgovor Biliću, kojega je ugostio u studiju emisije koja će se emitirati ovu nedjelju od 13.30 na YouTubeu i lokalnim televizijama.

- Neki bi to sigurno htjeli, neki ne bi. Ali nije to sad tema, ne moraš to pitati - govorio je Bilić okrećući glavom.

- Hajduk je atraktivan i stranim trenerima. Ne govorim sad o Conteu i toj kategoriji, ali Hajduk je jednom Reji, koji je trenirao i Lazio i Udinese u Italiji i dobar je trener, bio atraktivan i prije nego što je došao. Bilo mu je lijepo u Splitu i htio je doći još jednom. Hajduk je atraktivan klub, Hajduk je ogroman klub. Ja jesam hajdukovac, nisam objektivan kad govorim o Hajduku, to sve stoji. Međutim Hajduk je ogroman klub. Hajduk je način života. Nije Hajduk jedini klub koji je takav, ovi južniji klubovi... Sad sam bio na utakmici Atlética, to je to - govorio je Slaven u zanosu pa nastavio:

- Ali Hajduk je jednostavno, milijun ljudi navija za Hajduk. Ne navija ono, da mu je drago, nego mu je bitno u životu. Tako da ja kao hajdukovac ne mogu biti imun na Hajduk. Kad zamišljam, mislim da većina ljudi sanja. Kad sanjaš, onda ti je uvijek najbolja i najdraža priča kad bi se nešto dogodilo s Hajdukom. Ali iskreno, da se vidim ikad na klupi Hajduka, lagao bih kad bih rekao da da.

Lijepim riječima govorio je o predsjedniku Lukši Jakobušiću.

- Mi smo se znali otprije, on bi znao dolaziti na utakmice. Bio je predsjednik Juga koji je igrao Ligu prvaka. Dok sam u Bešiktašu, bili su on i Ognjen Kržić, kasnije je često bio na utakmicama West Hama kroz nekoliko sezona i postali smo jako dobri. Ne zato što mi je prijatelj, ali Hajduk je jednostavno napravio iskorak. Dugo se nije borio. Stalno se spominjalo "do Velike Gospe" kao u Dinamu "do kratkih rukava"... Ali za to je trebalo vremena. Dinamo je bio u procesu, ispadao je jedne pa druge godine pa u pretkolu i sad je to bio normalan korak - kazao je Bilić.

- Hajduk je tu. Ne smije to trajati deset ili šest godina, ali ne možeš ni u dva mjeseca sve napraviti. Naravno, ako dođe prilika, zgrabit ćeš je. Hajduk je napravio iskorak poslovanjem i padom Dinama. Sva tri kluba profitirala su zbog toga. Da je Dinamo imao sezonu kao prije par godina, da je +15, isto bi bilo: "Šta je ovo?!". Ali u Hajduku se događaju pozitivne stvari. Bilo bi super da iskoristi priliku i osvoji trofej, da stanu priče o suši, predugo je, Velika Gospa i ovo... Ako se dogodi, dogodi. Hajduk mora biti u borbi za prvaka do kraja i sad jest, i u borbi je za Kup do kraja, u finalu je - nastavio je bivši izbornik "vatrenih".

Govorio je i o famoznom procesu na Poljudu i istaknuo dvije stvari.

- Broj jedan, mora osigurati uvjete koje je imao, financijske. Je li lova izvana ili u proizvodnji igrača, ovaj trend kupovine kvalitetnih igrača, i dobri ugovori, i marketing i sve skupa, to mora biti održivo i dogodine i iza te godine, a za to treba novac. I drugo, usko vezano uz to: da bi Hajduk stvorio lovu iznutra, mora proizvoditi igrače. Ovo sad je greška, uzeo ga je ovaj momenat. Hajduk ne smije imati najstariju momčad u ligi i ne može se dogoditi da Biuk, Ljubičić, Brkljača, Čolina i još nekoliko mladih nemaju dostatnu minutažu koja će ih dizati i izgrađivati da bi jednog dana postali novi vlašići, vuškovići itd., od kojih Hajduk živi. I da dovode nove igrače jer žele biti tamo kao što je Dinamo doveo Olma. Njega nije doveo samo novac, nemam pojma ni koliko je dobio, samo mi je pao na pamet. Vjerojatno su Olmo, njegovi ljudi i roditelji vidjeli što se događalo u izlaznim transferima Dinama u zadnjih 10 godina: pa su vidjeli Luku, Ćorluku, Dudua, Kovačića, Brozovića... Dalje nisu ni gledali, nego: "Daj mi kemijsku!".

Kako vidi Dinamo u HNL-u?

- Možda je jedno vrijeme liga bila razvojna za igrača da dođe u Dinamo pa da se tamo razvija za dalje. A sad to više nije slučaj! Zdravko i Zoran više nisu tu, a oni su, Bože moj dragi, nosili taj Dinamo. Oni su najzaslužniji za procvat i uzlet Dinama. I, s druge strane, vidjeli su i drugi klubovi. Vidio je i Osijek da može prodati direktno igrača vani. Nije Miérez trebao ići u Dinamo ili Hajduk da bi se prodao. Kad smo kontaktirali, u klubu su mi rekli da su i Rusi bili za njega, i Nijemci. Nije Bayern, ali bome je dobar prvoligaški klub. To su ljudi sad vidjeli. Ojačali su uprave, financije, omladinske škole, terene i sve to i u drugim klubovima. Kramarić je išao direktno iz Rijeke (u Leicester, op.a.). Teško će se opet dogoditi, bar se ja nadam, da će Moro ići iz Hajduka u Dinamo da bi otišao vani.

- Dinamo je zadnjih 20-ak godina najuspješniji klub koji se uzdigao iznad HNL-a. Nije mu čak HNL prioritet, više je fokusiran kako će se ojačati za Europu. HNL mu je platforma preko koje će doći u Europu i to radi jako uspješno, vrhunski za klub s ovog područja. Ne govorim samo o Hrvatskoj. Ali ove je godine Dinamo ranjiv, tu je "za uzet". Dinamo je malo umoran. To je umoran, spor aparat koji čeka da titula dođe po inerciji s obzirom na kvalitetu koju ima na papiru. E, sad imamo ova tri kluba koja su osjetili to, ali i dalje im nešto fali, i jednom i drugom i trećem da jednostavno zgrabe... Nije to lako, lako je ovako palamudit. Fali im nešto, i Rijeci i Osijeku i Hajduku da bi iskoristili ovu sterlinost Dinama - rekao je Bilić.

