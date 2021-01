Brada je nestala, Slaven Bilić (52) u Kinu će s novim-starim imidžom. U novi, još neiskušani izazov bogatog azijskog tržišta i brzopoteznih šefova klubova.

Uoči preuzimanja Beijing Guana Bilić je došao u Hrvatsku.

- U Srimu sam došao vidjeti majku, dio obitelji koji nije bio sa mnom u Engleskoj i neke prijatelje, a onda već idem u Zagreb po vizu i idući tjedan putujem u Kinu - rekao je u razgovoru za Novu TV.

Razlaz s West Bromom mnogima je bio šokantan. Ne zbog rezultata nego zbog tajminga - dan nakon remija s moćnim Manchester Cityjem.

- Dio mene je... neću reći razočaran, ali žao mi je. S 11 debitanata u momčadi morali smo se učiti kroz prvenstvo i primati udarce i reagirati tako da nam to ne utječe na samopouzdanje. I rasli smo, zato mi je žao jer siguno bismo se borili do kraja - pričao je Bilić i nasatavio u kontekstu skromnog ljetnog prijelaznog roka kluba:

- Nogomet nije matematika, ali moraš ispoštovati matematriku da budeš konkurentan. Da, ima malo gorčine zbog načina na koji se to dogodilo na kraju, ali da me pitaš je li mi boravak u WBA bio plus ili minus, sigurno plus. Osim toga, moje ime nije negativno izašlo iz cijele priče nego pozitivno, što je važno za imidž, zadovoljstvo, glavu i budućnost.

Ponudu iz Kine prihvatio je vrlo brzo nakon otkaza u Premier ligi.

- Znam svoju poziciju na trenerskoj karti svijeta. Imam ime, stalno ima ponuda, ali nisam u kategoriji tipa Guardiole, Kloppa i njih još možda pet, deset, 15 ili 20, koji će uvijek dobiti top klub.

Guoan mu je ponudio sve što je tražio.

- U Kini su, nećemo se lagati, broj jedan financije. Klub je ambiciozan, posložen i momčad je jako dobra, jer pogledali smo 15-ak utakmica prije nego što sam prihvatio.

U Hrvatskoj ga je zatekla depresivna atmosfera zbog korona virusa i potresa.

- Ti potresi su strahota, užas... Znam dosta preko Krovinovića, koji je baš iz Petrinje. Ali i srce je veliko kad vidiš kako ljudi brzo reagiraju sa željom da pomognu. Vidjeli smo stotinu puta one humanitarne akcije, telefonske pozive..., ali ovakve neočekivane i najspontanije moguće reakcije baš razvesele - rekao je Bilić za Novu TV, zaključivši kako se raduje okršajima s Lekom i kako su Liverpool i Manchester City najbolji u Engleskoj.