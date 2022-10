Bilićev treći poraz: Nije izlika, ali nedostaju nam neki igrači

Slaven Bilić doživio je treći poraz u petoj utakmici s Watfordom. U gostima je izgubio kod Millwalla 0-3, pa je Bilić bio pun kritika.

- Za nas je ovo bila loša večer i loša utakmica. Primili smo tri vrlo laka gola i to iz situacija na koje smo igrače upozoravali prije utakmice. Znali smo da su neugodni iz prekida, ali smo dopustili da nas iz tih situacija kažnjavaju. Ništa nismo odigrali u napadu do same završnice utakmice, a loši smo bili i u defenzivnom dijelu - rekao je Bilić.

- Nismo zaslužili apsolutno ništa. Bili smo loši. Znamo točno kako oni igraju i svejedno nismo po tom pitanju napravili ništa na terenu. Svaka njima čast, iskoristili su svoje šanse i pobijedili. Mi moramo biti bolji. Imali smo puno lopti u drugom poluvremenu, ali smo se mučili sa stvaranjem prilika. Moramo se popraviti.

Watford je trenutno na 15. mjestu, vrh im bježi za 10 bodova.

- Jako sam razočaran jer smo u prošloj utakmici napravili neke dobre stvari i sada smo na tome trebali graditi, ali smo opet napravili korak unatrag. Sada moramo pronaći način da to popravimo.

Nije Bilić tražio opravdanje u izostancima.

- Zbog ozljeda smo ostali bez nekih igrača, ali to nam ne smije biti izlika za ovakav rezultat. Bez obzira na to što su nam nedostajali neki bitni igrači, očekujem puno bolje prezentacije na terenu od onih koje imamo na raspolaganju.

Najčitaniji članci