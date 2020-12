Jedna pobjeda, tri remija i osam poraza. Bio je to učinak Bilićevog West Bromwicha nakon 12 kola u Premier ligi, a u sljedećem susretu te na Etihadu čeka snažni Manchester City.

Mučio se WBA, mnogi engleski mediji su označili Slavena Bilića bivšim, ali teško je bilo očekivati čuda. Dok su drugi klubovi ulagali i dovodili skupa pojačanja, vlasnici kluba s Hawthornsa su očito bili zadovoljni samim plasmanom u Premier ligu i zaradom koju je taj plasman donio pa su Biliću dali - šipak. Niti jedno ozbiljno pojačanje nije stiglo, a jedino što su mu osigurali je otkup igrača koji su bili na posudbi.

I u takvim okolnostima bivši izbornik 'vatrenih' je uspio izboriti tri remija i doći do jedne pobjede. A onda u 13. kolu napravio pravo čudo. WBA je uspio uzeti veliki bod na gostovanju kod Cityja (1-1), a Guardiolina momčad ni uz 21 pokušaj nije mogla do gola koji bi bio vrijedan tri boda. Oba gola zabio je City, jedan Gündogan u protivničku mrežu, a jedan Ruben Dias u svoju mrežu. I WBA-u je to bilo dovoljno za remi iako je imao samo pet udaraca i mizeran postotak posjeda lopte od 24% nasuprot Cityjevih 76. No koga briga. Bod je tu.

Briljirao je fantastični golman gostiju Sam Johnstone koji je poskidao nekoliko zicera domaćoj momčadi i izludio igrače Cityja. Hrvatski nogometaš Filip Krovinović dobio je posljednjih desetak minuta.

Bilićeva momčad je u prethodnim kolima bila pravi pehist. Gubila je bodove zbog nevjerojatnih pogrešaka, što zbog svojih, što zbog sudačkih. Igra je puno bolja u odnosu na rezultate, ali zato se i dovode pojačanja kako bi popravili rezultat. No Bilić je uspio i bez toga do remija protiv indisponiranog Cityja.

Nikako ne želimo umanjiti uspjeh hrvatskog trenera, ali momčad Pepa Guardiole u posljednje vrijeme izgleda neprepoznatljivo. Nema više te siline i okomitosti prema naprijed, nema više te kreacije u sredini terena i te ubojitosti. Pep više ne upravlja svojim brodom kako bi htio, a valovi su sve veći. U 12 utakmica su skupili tek pet pobjeda, čak pet remija i dva poraza. Danas su pak izdominirali u svakom segmentu, u potpunosti nadigrali WBA, ali svejedno ni to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Bilić je došao do velikog boda koji će barem malo popraviti raspoloženje u njegovoj momčadi, a Pep do novog kiksa koji će mu nanijeti nove glavobolje i pitanja. Je li došlo do zasićenja između njega i Cityja i je li vrijeme za odlazak?