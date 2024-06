Bill Belichick dobio domovnicu: 'Puno sam naučio u hrvatskom domu. Evo što bi igrao premijer'

Legendarni trener američkog nogometa, šesterostruki osvajač Super Bowla Bill Belichick (72), dobio je u ponedjeljak domovnicu Republike Hrvatske povodom susreta s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima. On će ovaj tjedan sudjelovati na Sunset Media Festivalu u Zadru, a za njegov je četvrti dolazak u Lijepu Našu najzaslužniji još jedan američki Hrvat, producent na CBS-u Pete Radovich.

- Hvala vam, ogromna je čast primiti ovo i biti ovdje. Zahvaljujući Peteu i Damjanu tako su me lijepo ovdje primili. Moji djed i baka iselili su u SAD, otac je odrastao govoreći hrvatski. Naučili su me puno toga, mnoge stvari i radnu etiku naučio sam iz hrvatskog doma. Uvijek sam ponosno nosio hrvatsku zastavu. Sjajno je što sam ovdje, hvala vam na toploj dobrodošlici i ovom priznanju. Volim Hrvatsku - rekao je Belichick i dodao:

- Ovo mi je četvrti posjet Hrvatskoj. Posjetio sam i Draganić, vidio sam dom gdje su mi živjeli djed i baka i groblje gdje počivaju moji preci. Toliko su toga prošli i žrtvovali se da učine život mene i mojih roditelja boljim. Toliko rada i truda za buduće generacije, jako dirljivo. Usadili su mi upornost i osjećaj za obitelj koji sam prenio i na momčad.

Iz Hrvatske ovaj put odlazi s važnim dokumentom, priznanjem o porijeklu.

- Domovnica je važno priznanje, generacije prije mene otvorile su mi put prema uspjehu, učinile mi život toliko lakšim i boljim. Zastavu sam smio nositi tek nakon pandemije, NFL to ranije nije dozvoljavao. Ponosno sam je isticao, kao i sinovi. Jedan od njih ima i hrvatsku tetovažu, ja nisam bio dovoljno hrabar da to učinim.

Zagreb: Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Što bi u njegovoj momčadi igrao premijer, a što predsjednik države, upitali su ga.

- Plenković bi mi bio quarterback u momčadi, može organizirati sve. A predsjednik? I on isto.

Kakvu poruku ima za hrvatske nogometaše?

- Uvijek sam ih podržavao, želim im puno sreće na predstojećem Europskom prvenstvu, znam da će dati sve od sebe za ovu državu kao što su to uvijek činili. Uvijek sam ponosan gledati ih. Pete je zabilježio velike utakmice tijekom zadnjih godina. A nadam se da ću češće dolaziti u budućnosti.

Još jedan hrvatski Amerikanac George Mikan bio je poznat u 1960-ima u NBA-u, a roditelji mu također vuče iz šireg karlovačkog kraja, Vivodine.

- Nisam to znao. Lijepo da je tako - rekao je Belichick.

Zagreb: Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

A što zna od hrvatskih riječi?

- "Hvala". Djed i baka nikad nisu govorili engleski, tata je odrastao u hrvatskom domu, ali je išao u englesku školu. Majka je naučila hrvatski kako bi mogla razgovarati sa svekrom i svekrvom, to je bilo lakše nego da oni uče engleski. Ne znam puno hrvatskog. Otac mi je puno toga prenio oko radne etike, ljubavi prema američkom nogometu i treniranju - zaključio je Bill Belichick.

'Red je da tako veliki Hrvat i Amerikanac ima hrvatsko državljanstvo'

Premijer Plenković primio ga je sa suradnicima.

- Zadovoljstvo mi je danas u ime Vlade Republike Hrvatske, s potpresjednikom i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, pozdraviti ovdje u Banskim dvorima Bila Biličića ili Belichicka, našeg Hrvata ili Amerikanca, čovjeka treće generacije čiji su baka i djed iz Draganića kraj Karlovca otišli krajem 19. stoljeća u Sjedinjene Američke Države kao i brojni Hrvati u valu emigracija. Tradicionalno su u Pennslyvaniji živjeli od rada i integrirali se u američko društvo uz puno muke, truda i trpljenja za dobrobit djece i unuka - rekao je Plenković i dodao:

- Belichick je kao potomak Hrvata u SAD-u u sportskom smislu dosegnuo vrhove vrhova. Američki nogomet nije toliko praćen u Hrvatskoj, ali je u Americi, pogotovo kad se igra Super Bowl, najpopularniji i najgledaniji sportski događaj. Belichick ih je osvojio osam, dva s Gianstima, šest s Patriotsima. To znači da je najbolji trener američkog nogometa svih vremena. Činjenica da je on Hrvat svima nam je veliki ponos i zadovoljstvo. Pratili smo njegove uspjehe i veselili mu se. Posebno smo sretni što je uvijek davao do znanja da je hrvatskog porijekla, što izjavama, što simbolima, da se ponosi domovinom njegovih djedova, i da se ponosi korijenima.

Zagreb: NFL trener Bill Belichick dobio domovnicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zahvaljujem Damjanu Rudežu, bivšem reprezentativcu koji je igrao u NBA-u, producentu Peteu Radovichu što su pomogli njegov dolazak i što će sudjelovati na sportskom medijskom festivalu koji se održava u Zadru. Belichick će danas biti poseban gost hrvatske nogometne reprezentacije sa Sjevernom Makedonijom u Rijeci. Želim mu dobrodošlicu i zahvaliti mu na svemu što je učinio simboličnom gestom. Uručit ću mu hrvatsku domovnicu kao potvrdu hrvatskoga državljanstva jer je red i da tako jedan veliki Hrvat i Amerikanac ima i hrvatsko državljanstvo - zaključio je Plenković.