Novi hibridni travnjak i povratak navijača nakon devet mjeseci obilježili su Hajdukovu posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone.

Od prve minute s ovacijama i hukom s tribina oko tri tisuće navijača pokazalo je koliko im je falio Hajduk i utakmice na Poljudu. No, rezultatom ne mogu biti zadovoljni. Zrinjski je pobijedio 3-1 i tako Splićanima nanio drugi poraz za kraj priprema. Hajdukova igra ne obećava, no rano je suditi. Još nije ni počela sezona.

Pomalo nestrpljivi navijači stigli su na Poljudu kako bi vidjeli što je to Hajduk pripremio za novu sezonu. Pripremne utakmice u Sloveniji i sjajna atmosfera u momčadi napunili su navijače optimizmom uoči početka nove sezone, no nisu baš oduševljeni otišli svojim kućama nakon utakmice. Očekivali su više od Hajduka.

Ideja švedskog trenera bila je da danas svi dobiju priliku pa smo u prvom i drugom dijelu vidjeli dvije različite momčadi. Hajduk je krenuo u sastavu: Silić - Dellova, Simić, Dimitrov, Dolček - Ćubelić, Atanasov - Jairo, Diamantakos, Eduok - Ljubičić. I to nije bilo dobro. Zrinjski je zabio dva gola (Bilbija 2x) nakon katastrofalnih reakcija u obrani, a smanjio je Eduok. Očekivano, trener nije bio zadovoljan. Ali, drame nema, tek počinje sezona.

- U prvom dijelu nismo se držali plana. Donosili smo dosta loših odluka. U drugom dijelu smo promijenili cijelu momčad i bili smo puno bolji. Djelovali smo više kao momčad. Dobro smo kombinirali, ali je zapinjalo u kreaciji. Pa zato nismo stvorili šansi koliko bismo željeli - kazao je trener Jens Gustafsson.

Švedski trener nema puno vremena za popraviti sve nedostatke i mane jer Splićane u subotu čeka otvaranje nove sezone HNL-a. Gostovanje kod Lokomotive koju su pobijedili u posljednjem kolu prošlog prvenstva.

- Imamo još dosta toga za napraviti u iduća četiri dana. Sada kreće borba za bodove. Moramo učiniti sve da pobijedimo u svakoj utakmici, biti oštriji u igri i neke igrače uvesti u formu. Sada ćemo krenuti s analizom kako igra Lokomotiva. Atmosfera je bila dobra, travnjak odličan, drago mi je da je bilo navijača i nadam se da će ih biti ubuduće još puno više - rekao je Gustafsson.

Baš kao što je i obećao, švedski trener je u drugom dijelu uveo najbolje igrače u sastavu: Kalinić - Lovrencsics, Vušković, Elez, Čolina - Čuić, Vuković - Sahiti, Livaja, Biuk - Mlakar. To su igrači koji bi trebali ove sezone činiti okosnicu Gustafssonove udarne postave, a prvi put su na Poljudu zaigrali Lovrencsics i Mlakar.

Izgledalo je to bolje na terenu, 'Bili' su dominirali, no nisu uspjeli zabiti. Štoviše, u nadoknadi su primili i treći. No, pozitivnih stvari ima. Jedna od njih je Emir Sahiti koji bi mogao biti najveći dobitak za Hajduk u novoj sezoni. Sjajni krilni igrač koji se napunio samopouzdanjem u Šibeniku, a protiv Zrinjskog se nije bojao ući u duel, bio je raspoložen, prolazio je kako je htio. Takav će itekako trebati 'bilima'.

- Malo smo umorni nakon priprema u Sloveniji. Nadam se da ćemo u subotu protiv Lokomotive ući maksimalno i da ćemo pobijediti, što se od nas i očekuje. Svaki trening, svaku utakmicu moraš dati sve od sebe. Hvala Bogu nemamo problema s ozljedama. Dobar je osjećaj kada igraš na Poljudu, jedva čekam da se vratimo normalnom životu s navijačima na tribinama, neka ih bude što više -kazao je Sahiti.