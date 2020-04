Bio je broj 4 pa sa 26 prekinuo karijeru: Nisam se uspio vratiti

Bio je 4. reket svijeta, na Roland Garrosu pobijedio 'kralja zemlje' Rafaela Nadala, igrao dva finala zemljanog grand slama, ali bolest je zaustavila njegovu karijeru. Zadnji je meč odigrao u srpnju 2011. godine kad je osvojio turnir u Bastadu. Zadnji se put Robin Söderling (35) na teniskom meču tako borio sa 26 godina.

- Bilo je trenutaka u karijeri u kojima sam preozbiljno sve shvaćao, volio bih da nisam, živio sam u balonu u kojem je sve bilo tenis. Kako je vrijeme prolazilo i ja sam postajao bolji, oduzimao sam sebi sve više stvari u kojima sam uživao, mislio sam da je to potrebno ako želim biti najbolji. Vrijedilo bi ako bih pobjeđivao, ali bih se osjećao sj...no ako bih gubio. Sada vidim da je to bio samo sport, a ja nisam imao prekidač za paljenje i gašenje - objasnio je Šveđanin koji je 'izgorio' u želji, a na sve se do nadovezala i mononukleoza.

Prvi put ju je dobio sa 26 godina, ali kad je mislio da je pobijedio bolest, neki su se simptomi vratili, a on se nikako nije mogao vratiti na teren.

- Triput sam se pokušavao vratiti na teren poslije mononukleoze i nisam uspio, što je ostavilo veliki trag na moju psihu. Prihvatio sam da se možda nikada neću vratiti i kada sam donio odluku da konačno stanem, bilo je teško, ali sam osjetio i olakšanje jer se više nisam morao boriti sa mislima kako ću se vratiti. Tada sam morao vidjeti što ću dalje sa svojim životom - prisjetio se bivši švedski tenisač.

Nakon pet godina osjećao se dobro, ali više nije bilo motiva za povratak.

- Bilo mi je potrebno pet godina da se vratim u stanje u kojem mogu trenirati kako hoću. Tada sam osjetio da je prekasno za povratak, nisam imao ni energije. Nije lako biti vrhunski sportaš - završio je Söderling.