Bio je jedan od junaka protiv Dinama. Osječkog dragulja (16) sada želi Manchester United

Manchester United pokazao je interes za Izaka Ježića, 16-godišnjeg stopera Osijeka. Za mladog igrača zainteresirani su i premierligaški klubovi Nottingham Forest te Newcastle United, piše Ontheminute.com.

Izak Ježić ove sezone tri puta je nastupio za Osijek. U porazu protiv Rijeke, remiju s Varaždinom i pobjedi protiv Dinama. U trenutku debija protiv Rijeke imao je 16 godina, pet mjeseci i 13 dana, čime je postao najmlađi igrač koji je ove sezone zaigrao u HNL-u.

Varaždin: Zagrijavanje pred utakmicu 8. kola SuperSport HNL 2026./2027. između NK Varazdin i NK Osijek | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U 4-2 pobjedi protiv Dinama bio je jedan od junaka momčadi Federica Bessonea. Ježić postao tek četvrti 16-godišnjak koji je u HNL-u pobijedio protiv Dinama. Prije njega to je uspjelo Lovri Zvonareku, koji je slavio sa Slaven Belupom u prvom kolu sezone 2021./22., Anelu Huskiću (Lokomotiva, 4. kolo 2023./24.) i Bruni Durdovu (Hajduk, 6. kolo, sezona 2024./25.) Njegove igre tako su zapele za oko engelskim velikanima koji ga žele dovesti u svoje redove.

Inače, za prvu momčad Osijeka nastupa i 17-godišnji Jona Ježić, čime su braća tinejdžeri jedinstvena priča u hrvatskom, a i svjetskom nogometu.