Bio je Realova desetka, zvijezda SP-a. Sad kaže: Modrić je genij!

Nekadašnja velika zvijezda Reala James Rodriguez (33) prisjetio se šest godina koje je proveo u "kraljevskom klubu". U to vrijeme njegov prelazak iz Monaca u Madrid bio je četvrti najskuplji transfer u povijesti. Madriđani su ga doveli nakon sjajnih igara koje je Kolumbijac pokazao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, gdje je s reprezentacijom stigao do četvrtfinala.

Real je jako vjerovao u njega, toliko da su mu dodijelili "desetku", koju su prije njega nosili velikani poput Ferenca Puškaša i Luisa Figa. No Kolumbijac nikada nije opravdao uloženih 75 milijuna eura, a od šest sezona u Realu dvije je proveo na posudbama.

James je odigrao 125 utakmica za Real i postigao 37 golova uz 42 asistencije. Klub je napustio 2020. bez odštete i prešao u Everton, a nakon toga njegova karijera krenula je silaznom putanjom: Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo i sada Rayo Vallecano. Sutra će s tim klubom igrati mali madridski derbi protiv Reala. To je Marci bio povod za veliki intervju s kolumbijskom legendom, u kojem je jedna od tema bio i Luka Modrić (39). Luka je od Jamesa preuzeo Realovu "desetku".

- On je genije. Ponavljam, genije. Imao sam prilike igrati s njim i kako godine prolaze, on je sve bolji i bolji. Što je stariji, to je kvalitetniji. Kada sam igrao s njim, bio je jako, jako dobar, a danas je genije.

James je odgovorio i na pitanje hoće li i on igrati do 40. godine kao Luka.

- Ne, ne. Ne znam do kada ću igrati, ali svakako ne do 39.