Bio je Šimićevo pojačanje s etiketom promašaja. Sada je nezamjenjiv kod Nenada Bjelice

Svaki njegov potez secirao se do detalja, a nekad je i zbog najmanje pogreške bio meta teških kritika. Dodijeljena mu je titula kiksera koje se i dan danas ne može riješiti.

Pokretanje videa... 00:53 Dinamo - Celtic 0-0: 'Modri' na Maksimiru podijelili bodove sa Škotima. Prolazak i dalje visi... | Video: 24sata/Video

Je li to zbog odštete od milijun eura za koju su mnogi mislili da je prenapuhana, činjenice da ga je doveo bivši član uprave Dario Šimić, nekim bivšim klupskim strukturama baš i ne previše omiljen ili je jednostavno u pogrešnom trenutku došao u Dinamo... Što god od toga bilo istinito, Maxime Bernauer (26) je od samog početka bio etiketiran promašajem i obavijen teškim utegom kao malo koji igrač prije njega.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I u takvim okolnostima, prvi put izvan svoje domovine, u novoj kulturi i okruženju te u klubu koji je prolazio jedno od težih razdoblja, od rezultatske krize pa do borbe za prevlast, Francuz se morao izboriti i pokazati da vrijedi taj novac. Niti Tom Cruise u Nemogućoj misiji ne bi bio kadar takvo što napraviti.

Igor Bišćan, koji ga je doveo, dobio je otkaz nakon ispadanja od AEK-a pa je Bernauer pao u nemilost Sergeja Jakirovića koji je na njega zaboravio na klupi. Svi u Maksimiru bili su oduševljeni njegovim pristupom, zalaganjem i ponašanjem, ali javnost nije imala pojma kakve su njegove kvalitete jer uopće nije igrao. Jakirović nije htio previše eksperimentirati sa sastavom jer ionako mu se tresla stolica zbog loših rezultata pa je Bernauer bio višak.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pripremali su mu otpisnicu iz kluba i onda, sasvim neočekivano, Jakirović ga je izvadio iz 'frižidera' i ubacio u prvi sastav protiv Betisa u šesnaestini finala Konferencijske lige. Francuz je od tada postao nezamjenjiv u prvom sastavu i bitan kotačić na putu do dvostruke krune. U novoj sezoni došli su novi stoperi, promijenio se i trener, Nenad Bjelica zamijenio je Jakirovića, ali Bernauer je i dalje nezamjenjiv. Participirao je kod njega u deset utakmica, većinu svih 90 minuta, dok je četiri odgledao s klupe.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Bez obzira na sve, do danas je jedan od najkritiziranijih igrača Dinama čiji se svaki potez gleda pod povećalom. Nerijetko mu se događaju kiksevi, ali griješili su i puno veći stoperi od njega. Činjenica jest da su mnogi zbog toga zanemarili njegove kvalitete. A ima ih. Ima sjajnu tehniku, savršeno čita igru i razumije pozicioniranje suigrača na terenu pa nije niti čudo što ga je Bjelica u nekoliko navrata koristio na 'šestici'. Možda mu snaga i duel nisu jača snaga, no to nadoknađuje inteligencijom. I malo koji stranac toliko gine za klub kao on.

Pokazao je to nebrojeno puta do sada, a posebno je zablistao protiv Celtica. Odigrao je bez greške, uspješno je dirigirao obranom i otupio oštricu Celtica pa i teledirigiranim dugim pasovima dao razlog nekim veznjacima da mu pozavide na takvom pregledu igre.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon utakmice ga je ishvalio i trener Nenad Bjelica.

- Bernauer je često osporavan, ali kada god ga trebamo, tu je za momčad, izuzetno je dobro biće i profesionalac. Svaki trener koji ima takvog igrača može biti presretan - emotivno je pričao o njemu trener Dinama.

Kakva je kaotična situacija dočekala Bernauera po dolasku u Dinamo, mnogi bi pobjegli prvim letom. Krenuo je od nule, mjesecima trenirao bez utakmice pa mu se preko noći okrenula karijera. Danas je nezamjenjiv, jedan od omiljenijih likova u svlačionici i primjer svakome igraču kako se vratiti kada vas u potpunosti otpišu...