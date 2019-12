Bio na rubu suicida pa pokucao na vrata Furyju, on ga spasio

Doživio sam neobično iskustvo. Nepoznati stranac pokucao mi je noćas na vrata i rekao da se želi ubiti, ali da želi prvo popričati samnom, započeo je priču Tyson Fury (31), bivši teškaški prvak u boksu, ali i osoba koja se borila sa suicidalnim mislima.

🗣️ Tyson Fury: "I had a random stranger come to my house tonight, told me he was about to commit suicide, but he needed to speak to me first before he did it…"



