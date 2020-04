'Bio sam ljutit na Liverpool. Očekivao sam to od Spursa'

Nogometa u Engleskoj nema više od mjesec dana, ali čelnici Liverpoola su svejedno uspjeli navući bijes na sebe.

U subotu je Liverpool zatražio sredstva iz plana britanske vlade za održavanje radnih mjesta tijekom krize uzrokovane koronavirusom prema kojemu je zaposleniku obavezan isplaćivati samo 20 posto, a država čak 80 posto. To se odnosi na plaće do 2500 funti, a nevjerojatno je da je Liverpool zatražio tu mjeru iako su prošle godine zaradili 600 milijuna eura dok je njegov vlasnik američki milijarder John Henry "težak" oko 2.4 milijarde eura.

Foto: DAVID KLEIN

Naravno da je to razljutilo englesku javnost koja je ostala razočarana ponašanjem kluba. Prošle sezone osvojili su Ligu prvaka, zaradili su brdo love na TV pravima, ulaznicama i na nagradama od Uefe i onda žele štedjeti na onim najmanjima, običnim zaposlenicima u klubu. U Velikoj Britaniji je zaraženo više od 50.000 ljudi korona virusom, svaki novac dobro dođe za lijekove i novu opremu i onda Liverpool traži novčanu pomoć od države... Suvišno svakog komentara.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Potpuno bespotrebna odluka Liverpoola u ovo osjetljivo vrijeme, a nakon što su mnogi posuli drvlje i kamenje po njima, opametili su se i povukli zahtjev za povlačenjem državnog novca za isplatu neigračkog osoblja. Među njima je i dugogodišnji nogometaš Redsa Jamie Carragher (42).

- Nadam se da je bilo dovoljno vremena da se ta odluka poništi. Bio sam ljutit. U ovom trenutku Liverpool je na vrhu Premiershipa, svjetski prvak... Ljudi na njih gledaju kao na primjer. Nisam mogao vjerovati, bilo mi je neugodno kao navijaču Liverpoola. Tottenham i Newcastle su to već učinili, očekivao sam to, a i nogometni svijet je to očekivao od njihovih vlasnika Daniela Levyja i Mikea Ashleyja. No ne i od Liverpoola. Drago mi je što su se predomislili - poručio je legendarni nogometaš Redsa Jamie Carragher kojeg je bivši klub žestoko razočarao.

Foto: Peter Bryne/PA/PIXSELL

On je za Liverpool debitirao još 1996. godine, igrao je do 2013. i skupio čak 737 nastupa. Ogromna želja bila mu je naslov s klubom u Premier ligi, ali za 'utjehu' mu ostaje pokal Lige prvaka iz one čarobne istanbulske noći 2005. godine.

Liverpool je uvijek smatran narodskim klubom kojim ima posebnu vezu sa svojim navijačima. Tu vezu stvorili su gospodskim manirama, ali u ovo teško vrijeme oni su izostali. Razumijemo da je klub jako puno izgubio prekidom sezone, ali isti slučaj je i s drugim klubovima diljem Europe. Iako je težak 2 milijarde eura, vlasnik Liverpoola naredio je čelnicima da zatraže pomoć od države...

Na vrijeme su je povukli, ali zbog ovog poteza su mnogima pali u očima. Umjesto da pomognu svojim zaposlenicima, oni ih stavljaju na nemilost države. Surovi kapitalizam...