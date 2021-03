Presretan sam, prekrasan osjećaj. Biti u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji je ostvarenje dječačkog sna. Nadam se da ću opravdati povjerenje izbornika, u dahu nam je pričao krilni napadač Gorice Kristijan Lovrić (25), kojemu je Zlatko Dalić aktivirao pretpoziv za prve utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022.

- Bio sam u klubu, zvao me predsjednik kluba Nenad Črnko, priopćio mi je da će me zvati Iva Olivari (team menadžerica reprezentacije, op. a.), kako bi uzela moje veličine za službenu opremu reprezentacije te da sam pozvan. Nisam mu vjerovao, mislio sam da me zafrkava. Na kraju me žena stvarno nazvala, rekla da sam pozvan, a ja sam bio u šoku, nekoliko sati nisam mogao doći k sebi. Gledao sam sve te igrače na televiziji, a sad ću igrati s njima - rekao nam je Lovrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovrić izvodi slobodnjake

Lovrić je uvijek isticao kako mu je igrački idol Ivan Perišić (32). Njegov dolazak u reprezentaciju pod velikim je upitnikom. Inter ga ne pušta, klub ima velikih problema s koronom pa bi na njegovu poziciju u reprezentaciji mogao uskočiti upravo ofenzivac Gorice.

- Ma to su strašni igrači, Perišića znamo tko je i što je. Zbog njega nosim broj 44. Počeo sam ga pratiti kad je igrao u Borussiji Dortmund, već tad je počeo pokazivati tu klasu, ni ne zna je li ljevak ili dešnjak, dribling, fizički moćan, udarac, sve ima, baš mu se divim. Na Mislava Oršića ne treba trošiti riječi, jako je zdravo i korisno nadmetati se s tim dečkima. Pokazali su da su kvaliteta više. Da ne spominjem Modrića, Vidu, Lovrena...

'Procijenili smo da Kina nije opcija'

Kristijan je prije par mjeseci produžio ugovor s Goricom sve do 2023. Ponuda ne nedostaje. Željela ga je u zimskom prijelaznom roku Bologna, lukrativnu ponudu poslao je i kineski Jiangsu Suning, ali Lovrić nije otišao.

- Ponuda je bilo i na ljeto i na zimu, ali u dogovoru s klubom odlučio sam ostati. Gorica je meni pomogla, tako i ja sad njoj, da dođemo do europskog iskoraka i pokažemo koliko vrijedimo. Da vidim gdje smo, gdje sam ja. To su utakmice koje donose draž, koje igračima dižu cijenu. Želimo ići visoko. Ponuda iz Kine je postojala, ali u dogovoru s ljudima koji brinu o mojoj karijeri, procijenili smo da to u ovom trenutku nije opcija.

A što je to visoko?

- Sigurno bi ulazak u finale Kupa i to još na našem stadionu bio sjajan rezultat. Lijepo je to, ali znamo da nas u polufinalu čeka Dinamo. To je strašan klub, s velikim rezultatima u Europi. "Modri" su mašinerija koja ima 40 igrača od kojih svaki može igrati - veli Lovrić.

'Navijam za Liverpool, ali previše trče'

Ima li nekih želja za nastavak karijere?

- Zaista ne znam, ali mogu reći da navijam za Liverpool, a zbog Ronaldinha, simpatiziram i Barcelonu. Brazilac je pokazao kako se nogomet igra s osmijehom - otkrio nam je.

Znači, može u Liverpool kod Jürgena Kloppa... Mogao bi se uklopiti u njegov ludi "gegenpressing"?

- Uh, malo previše trče, teško, ha-ha.

Koliki je pritisak zbog svih tih ponuda?

- Teško zna biti, ali pritisak nije. Pritisak je ljudima koji se dižu u 6 ujutro i rade osam ili 12 sati. Mi se bavimo najljepšim poslom na svijetu. Dnevno odradiš par sati treninga i to je to, guštaš u tom - skromno će Kiki.

Krilni napadač Gorice prije nekoliko je dana srušio Hajduk (3-0) u četvrtfinalu Kupa. Zabio je dva gola, ali nakon susreta glavna su priča bile trake na okvirima gola. Žalili su se iz Hajduka na to, neki su smatrali da one pomažu Lovriću bolje naciljati...

- Te su trake ostale od utakmice sa Slaven Belupom, kad smo igrali po snijegu pa se po pravilu moraju staviti. Treniramo na pomoćnom terenu gdje nema traka pa mi to niti pomaže niti odmaže - nasmijao se Ogulinac.

'U Ogulinu su bili super uvjeti'

A kako netko u Ogulinu počne igrati nogomet?

- Počeo sam s pet godina i igrao s dečkima od osam-devet godina. Nije bilo baš dobnih kategorija, zagića, limača, pionira, kao u Zagrebu... U Ogulinu su bili vrhunski uvjeti. Kad sam ja počeo igrati nogomet, NK Ogulin je imao puno novca, klub se tad borio s Moslavinom za ulazak u 2. HNL. Jedan Andrija Balajić, koji je bio u Hajduku, došao je igrati kod nas. Za nas kao klince nije bilo članarina, imali smo svu opremu, imali smo baš dobru generaciju - pojašnjava Lovrić pa dodaje:

- Ta naša generacija je čak dogurala do prve lige Središte, bili smo u ligi s Dinamom, Dragovoljcem. Jest da smo osvojili šest bodova te sezone, ali to nije toliko bitno.

'Bio sam rukometni golman'

Je li s vama igrao Luka Cindrić? On je isto bio sjajan nogometaš, koliko čujemo.

- Nešto kratko, ali on je već otišao u Karlovac pa dobio poziv Dinama. Igrao je već tad paralelno rukomet i nogomet. Igrao sam i ja čak rukomet, bio sam golman, ali brzo sam shvatio da to nije za mene.

NK Ogulin je brzo upao u financijske probleme, a Lovrić je otišao u Karlovac.

- Otišao sam tamo kad smo s pionirima Ogulina ispali iz prve lige. Bio sam pola godine-godinu, ali zbog škole to nisam mogao pratiti. Vratio sam se u Ogulin i zaigrao za seniore sa 16 godina, a ubrzo me spazio jedan menadžer i odveo me u Italiju. Igrao sam Primaveru za Bolognu par mjeseci. Bio je to tad prevelik zalogaj za mene, tamo su dečki bili korpulentniji, jači. Nisam znao engleski baš, pola hrvatskog nisam znao, ha-ha. Imao sam tamo suigrača Albanca, koji je malo "nabadao" hrvatski, sporazumijevali smo se rukama, nogama, mimikom. Živio sam u hotelu, išao samo na trening i nije bilo baš najbolje...

Preostalo je vratiti se u Ogulin i treći put.

- Vratio sam se, odigrao sezonu, a onda otišao u slovenskog drugoligaša Belu Krajinu. Nažalost, nisam znao da je klub već upao u stečaj. Onda sam se i po četvrti put vratio u Ogulin, odigrao sezonu u četvrtoj ligi, baš sam tad završavao srednju školu, zapazio me predsjednik Kustošije Babić. Tamo sam proveo par sezona, igrao četvrtu, treću i drugu ligu pa me dovela Lokomotiva. Tamo se nisam snašao što svojom, što krivnjom nekih drugih ljudi. Ali ne bih o tome, to nije ni važno.

'Nije mi jasno kako Hajduk nije prepoznao Špikića'

Potom je Lovrić došao u Goricu.

- Nije mi bilo lako, prvih šest mjeseci bio sam na klupi, igrao je Atiemwen, ali zaručnica Monika i trener Sergej Jakirović stalno su me bodrili, stali su iza mene. U Gorici je sjajno, mi smo već u rangu najboljih hrvatskih klubova. Nema razloga da klub za par godina ne bude redoviti sudionik europskih natjecanja. Skauting je sjajan, za mali ili nikakav novac dovode se igrači poput Ndiayea, Miye, Zwolinskog, pa prodaju za dobru lovu.

Lovrić "drma" lijevom stranom goričkog napada, a na desnoj strani je Dario Špikić, koji je nedavno potpisao za Dinamo, ali ostaje do ljeta na posudbi u turopoljskom klubu.

- Sjajan igrač, meni nije jasno da jedan klub poput Hajduka nije prepoznao njegovu klasu. Tamo je bio u drugoj momčadi, nije igrao. Siguran sam da će se za par godina lupati po glavi... Srećom, došao je k nama i mislim da će on napraviti veliku karijeru. Nedostaje mu još malo kuraže, sportske drskosti, ali bit će top.

A protiv koga je u HNL-u najteže igrati, pitali smo Kikija za kraj.

- Protiv Igora Silve iz Osijeka! - odgovorio je kao iz topa Lovrić pa dodao:

- Moćan je, ne mogu vjerovati da ga je Olympiacos samo tako pustio. To je najbolji desni bek lige, uz Petra Stojanovića. Njega kritiziraju, ali ne vide da se dečko bori i gine za klub. Daje maksimum, daje sve od sebe i ne zaslužuje to. Laici misle da su kompetentniji od stručnjaka...