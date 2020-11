Little ga je poku\u0161avao primiriti.

<p><strong>Alen Babić</strong> (29) u subotu će šesti put u profesionalnoj karijeri u ring. U priredbi u Londonu Babićev je suparnik Tom Little. Vrhunac je trebao biti revanš Dilliana Whytea i Aleksandra Povetkina, ali on je odgođen zbog bolesti Rusa, pa će šlagerska borba biti Conor Benn - Sebastian Formella.</p><p><strong>Little</strong> (33) je Englez, ima deset pobjeda (tri nokautom) i osam poraza (pet nokautom), izgubio je zadnje četiri borbe, među kojima od Filipa Hrgovića i Daniela Duboisa 2018. godine, obje nokautom. Na Boxrecovoj je rang listi 194. teškaš svijeta, dok je Babić 48.</p><p>I, naravno, uoči borbe Alen se više bavio Hrgovićem nego idućim suparnikom. Prvo se prijateljski odnosio prema Tomu Littleu, no kada je doznao da je njegov suparnik priznao da je Filip Hrgović bolji od njega, puknuo mu je film. Razgovor je išao totalno drugačijim tokom, a Babiću nije bilo jasno kako je to Little mogao reći. Krenuli su napadi.</p><p>- Bio sam ti prijatelj tri mjeseca dok si jeo krafne i bio debeo. Tad smo bili dobri, a sada mi govoriš da je Hrgović bolji i da će me nokautirati. Zašto? Svi sumnjaju u mene, a ja ih sve nokautiram u prve dvije runde. Nokautirat ću i tebe, u prvoj. To si ti rekao za mene, a sada će ti se to dogoditi, to je je*eni plan. O tebi sam govorio lijepo, ali si izabrao Hrgovićevu stranu. Prodao si se njemu i sada ne možeš više biti dio Savageove vojske. Ja te volim, ali Savage te mrzi i želim što prije s tobom završiti - rekao je Babić koji već neko vrijeme inzistira na borbi s Hrgovićem, ali odbijenice redovno stižu s druge strane.</p><p>Little ga je pokušavao primiriti.</p><p>- Nisam htio ispasti nekorektan. Poštujem svakog borca i dobro znam s kim se borim, ali siguran sam u svoju pobjedu - no bilo je kasno. Naljutio je Savagea.</p><p>- Imam pet nokauta u deset rundi, a ti nisi nikoga pobijedio tri godine. Ne smiješ to govoriti onda. Hrgović je za tebe rekao da si propalica, a ti zauzimaš njegovu stranu - zaključio je Babić.</p><p>Hrvatski boksač ima stopostotan učinak nakon pet mečeva, ali Tom Little će mu biti najteži suparnik do sada. Little je inače sparirao Anthonyju Joshui uoči pobjedničkog revanša protiv Ruiza, trenirao ga je i Furyjev trener Ben Davison. U karijeri ima deset pobjeda i osam poraza, izgubio je u posljednja četiri meča, ali rekao je kako se posebno spremao za Babića.</p><p>- Ja sam prvi protivnik koji se pripremao isključivo za njega. Znam koje udarce baca i koje ne baca. I znam da sam ja u najboljem izdanju bolji od njega u najboljem izdanju. A na vaganju u petak svi će vidjeti kako sam smršavio i doveo se u formu. Ovo je moja šansa da pokažem svoje ambicije. Grabim objema rukama, ovo je moja borba za svjetski naslov i pružit ću najbolju partiju života - nabrijan je bio Englez prije meča koji je na rasporedu u subotu.</p>