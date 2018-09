Bio u Dinamu i Hajduku, a sada brani na sveučilištu u Bostonu

Trebalo mi je koji tjedan da se naviknem na ritam u Americi jer je sasvim drugačije nego kod nas. Sada sam se aklimatizirao i navikao na novu sredinu i obveze, javio nam je Patrik Gujić, koji je prije nepuna dva mjeseca otišao na studij u Ameriku.

Upisao je prvu godinu na prestižnom bostonskom koledžu - Umass Loeell. Tamo je dobio punu stipendiju koja pokriva troškove studija, boravka i uz to nešto džeparca. Ovaj 21-godišnji Bjelovarčanin je svojevremeno bio najveća golmanska nada u Hrvatskoj, a sada je obukao sveučilišni dres. Kockasti dres kadetske reprezentacije, koje je bio i kapetan, oblačio je 28 puta i to u vrijeme dok je bio član zagrebačkog Dinama. Kako je pao u drugi plan, dres iz maksimirske šume zamijenio je onim s Poljuda, gdje je bio kao i u Dinamu član B momčadi. No, kako se karijera nije razvijala prema najavama stručnjaka koji su za njega svojevremeno tvrdili da će napraviti sjajnu vratarsku karijeru, popularni Pako je prihvatio poziv iz Amerike i otisnuo se preko velike bare da bi tamo otišao na studij i istovremeno branio za njihovu sveučilišnu nogometnu ekipu.

Otišao je na nagovor prijatelja iz Dinamove kadetske momčadi Ivana Blaškića koji studira i igra na Sveučilištu u Bostonu. Treneru Christianu Figueruoa poslao je video i ubrzo je stigao poziv.

- Trebao im je golman i nakon što sam položio maturu na engleskom jeziku stigla mi je potvrda da sam primljen na fakultet. Studiram političke znanosti, a drugi predmet mi je povijest.

Od Bjelovara preko Dinama i Hajduka do Bostona

Nogometnu karijeru započeo je u NK Bjelovaru i to kao igrač, da bi nakon nekog vremena stao između vratnica. S 12 godina je otišao u Dinamo, gdje je započeo njegov streloviti put, da bi se odjednom njegova karijera počela gasiti i stoga je odlučio sreću potražiti preko Atlantika.

Klubovi su podijeljeni u nekoliko divizija i nakon sezone koja započinje koncem kolovoza i traje do prosinca, najbolje rangirane momčadi idu u play off. Igra se 14 utakmica od kojih je 12 kola u konfederaciji po dvostrukom sistemu i dvije van te konkurencije.

- Sve je do detalja isplanirano. Predavanja počinju ujutro, a poslije idemo svaki dan na trening. Do sada smo odigrali osam utakmica. U šest smo susreta pobijedili, jedan remizirali i imamo jedan poraz. Tim rezultatima smo rangirani na 19. mjesto među sveučilištima u Americi. No, posebno me veseli što smo s tri primljena gola među najtvrđim obranama - kaže nam Patrik, uz kojeg još šestorica Hrvata nose nogometni dres bostonskog sveučilišta.

Gujić, za kojeg su stručnjaci uvijek govorili da je tehnički dobro potkovan, ima odličan pregled igre i reflekse, jak je na centar šutovima kao i u igri nogom, već je u prvom nastupu rezervirao mjesto između stativa. U kampusu je 15.000 studenata, gotovo jedan mali grad. Ispitni rokovi počinju u svibnju. Studij traje tri plus dvije godine.

San ostvario igrajući za reprezentaciju

Dok smo razgovarali s novopečenim Amerikancem iz našeg susjedstva, Patrik je s ponosom kazao da je ostvario jedan od dječačkih snova. Onaj prije pet godina kad je prvi put obukao reprezentativni dres kadetske reprezentacije Hrvatske U-14 na prijateljskoj utakmici protiv Bavarske.

- To je bio nezaboravan trenutak - prvi put navući dres reprezentacije, slušati himnu. Bila je mala trema uoči utakmice, ali to je trenutak koji ću pamtiti čitav život. Sad isto imam tremu, ali onu pozitivnu koja čovjeka tjera da daje sve od sebe - rekao nam je Bjelovarčanin Patrik Gujić, od nedavno s bostonskom adresom Sveučilišta Umass Lowell.

