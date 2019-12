Bio u komi?! Prvaka svijeta u šamaranju prvi put nokautirali

Jeste li nedavno poželjeli nekom opaliti dobar šamar? A možete li ga primiti? Ako je odgovor potvrdan, možda biste mogli razmisliti o uključenju u natjecanja u šamaranju.

Da, i taj "sport" doista postoji, a koliko može biti opasan pokazao je slučaj Vasilija Hamotskog, svjetskog prvaka u šamaranju koji je pretrpio težak poraz na nacionalnom prvenstvu prošli tjedan.

- Baš me zakačio i svidjelo mi se... Malo me uspavalo. Mogao sam nastaviti, ali zgrabili su me i željeli maknuti. Ja sam ga udarao s tek 25 posto snage, ali on me snažno pogodio i s*ebao - rekao je Hamotski.

Pretrpio je prvi nokaut u karijeri, brzo su ga prevezli u bolnicu gdje su mu liječnici, kako piše 9gag, dijagnosticirali mini-komu!

Vasilij tvrdi kako je dobio udarac protivan pravilima. Srećom, težih posljedica, barem zasad, nije imao.

- Ne mogu to nazvati šamarom, ozbiljno. Inače bi me obraz pekao, ali udarac je završio na mojoj bradi - dodao je Vasliij.