BIRTIJA Ne uruši li se Dinamo sam, teško će ga srušiti izvana

Nakon velikih nada u narodni Hajduk, dosta pompe, drapanja srca, krasnih promjena na bolje u Osijeku, Rijekinog osvajanja dvostruke krune, i dalje je u svakom smislu broj jedan - Dinamo.

A s iskustvom Svjetskog prvenstva i Dinama s Mamićem na distanci, izgleda da imamo pobjedničku formulu. Dobro je da čovjek radi, a dobro je i da nije blizu. Naprosto, nije isto igrati za Dinamo ako Maminjo u prolazu može pokloniti sat vrijedan pedeset tisuća eura, ali i banuti na trening ili u svlačionicu i gadno zagorčati život, ili ako je daleko, upravlja klubom, ali igrači ne moraju gledati, recimo, trganje košulje ili biti blizu njegovih dugih monologa.

Prestiža radi, šteta je što se Dinamo nije domogao Lige prvaka, ali u nižem europskom rangu lakše je sanjati proljeće. Za održavanje dominacije kod kuće, pogotovo s Bjelicom na klupi, kvalitativni rang niže bolje se da upogoniti u stvaranje momčadi od natjecanja u kojem najboljima samo smetaš, jer na tebi gube lovu, a teško je očekivati da ćeš pobijediti i europsku srednju žalost.

Nije nogomet boks, u kojem poraz stvarno gadno boli, ali ni s loptom nije ugodno jedva sparirati bolno boljima od sebe, vidjeti što nisi. I vjerojatno nikad nećeš biti. Što dulje nacionalna liga bude napeta, to bolje, no prvih nekoliko utakmica sezone pokazalo je koliko je Dinamo iznad ostatka hrvatske konkurencije. Što prije se Osijek, Rijeka i Hajduk približe Dinamu, to bolje, ali gledajući kako sad stvari stoje, teško ih je zamisliti kisele jer se, eto, nisu plasirali u Ligu prvaka, nego se moraju zadovoljiti Europskom ligom.

Kako sad stvari stoje, Hajduk bi bolje funkcionirao kao Dinamo 2 ili čak Dinamo 3, da ga vodi Mamić. Vjerojatno bi bio i bolje plasiran, čak imao veće šanse biti bolji od Dinama, dok je gotovo sigurno da bi više zarađivao od prodaje igrača. Rijeka tek treba preboljeti bolesti karakteristične za godine hrvanja s najboljima. Osijek je pitanje stabilnih financija. Ne uruši li se Dinamo sam od sebe, teško će ga srušiti izvana. Sjetimo se, Hajduk je kao četvrtfinalist Lige prvaka bio u toj poziciji.