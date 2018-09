Birtija: Trebao je uvaliti repku nekome. Molili bi - vrati se!

Probleme koje imaju Dalić, bilo koja uprava Dinama ili Hajduka… lako je shvatiti znamo li praksu dva planinarska društva. Kako je, u usporedbi s nogometom, lova tamo mala ili doslovce nikakva, planinarsko društvo s mnogo članova, dakle s mnogo članarina, ipak se dijeli dvjestotinjak tisuća kuna, neću imenovati.

I, kad sam Biljani Brdar i Ivici Miložiću iz osječkog Zanatlije pričao kako se u mnogoljudnom društvu glođu za pozicije, šaketaju se po Facebooku kao da se radi o milijunima, Miložić je samo slegnuo ramenima i rekao: “Mi isključivo volontiramo. Kod nas nema love i nitko se ne glođe. Ovi koji kod nas obavljaju razne dužnosti ponekad teško nađu nasljednike koji bi preuzeli teret”.

I to je to. To je razlog zašto Hajduk ima više problema u dobrim razdobljima nego za vrijeme najgorih kriza, zašto svi koji žele biti nešto u Dinamu poduzimaju sve što poduzimaju, i zašto je Daliću najpametnije bilo dati ostavku dvije minute nakon kraja finala. Imao je svu silu razloga pustiti Mamiću i Šukeru da nekome uvale srebrnu momčad iz Rusije, iz koje će otići nekoliko najboljih igrača. Sad bi tome radili o glavi, a ne Daliću, a Dalića bi molili da se vrati u reprezentaciju, i nitko mu ne bi tovario na grbu teret ponavljanja uspjeha iz Rusije, iako bi upravo taj teret teglio nasljednik nakon Dalićeve ostavke.

Slijedi trag love i saznat ćeš istinu. I, da se na neko vrijeme - nadam se da neće biti potrebe opet o Splićanima - ostavim Hajduka, Hajduk treba pripasti ljudima koji za klub daju svoju lovu. Ako su navijači zapravo većinski financijeri, treba ih učiniti većinskim vlasnicima, ali iz odlučivanja treba isključiti institucije koje barataju tuđim parama. I to odmah. Tad ne bi bilo potrebe slijediti trag novca. Gubi li netko svoju lovu, ne tiče me se. Gubi li moju, e onda me zanima kamo je lova otišla i kako mogu spriječiti da se moja lova više ne spaljuje. Nikakav problem ako četrdeset tisuća ljudi ima Hajduk, a dva milijuna za njega navija.

Ili, da preformuliram, isključi li se iz jednadžbe grad, i ja bih bio zainteresiran za kupnju poneke dionice.