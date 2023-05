Bišćan: Igrali smo kako Dinamo treba igrati! Golovi će nam doći, a Petković mora biti sebičniji

Kad se pogleda rezultat, djeluje nezanimljivo, ali bilo je dosta toga za vidjeti. Bilo je dinamično, puno duela, bilo je pokušaja, htjeli smo zabiti i pobijediti. Bili smo u kontroli i dominirali, ali nismo stvorili puno pravih prilika, nismo više šansi stvorili i na kraju moramo zbog te šanse Lovrića biti zadovoljni bodom, rekao je strateg Zagrepčana Igor Bišćan nakon derbija u Gradskom vrtu između Osijeka i Dinama pa dodao:

- Trebali smo izvući puno više, ali Osijek je zaslužio taj bod. Igrali smo kako treba Dinamo igrati, nedostajao je trenutak individualne kvalitete, da netko bude sebičniji, da netko preuzme odgovornost i konkretno ugrozi njihov gol.

Dinamo pet utakmica nije primio gol, ali nije ni zabio na tri gostovanja.

- Koncentrirat ćemo se više na ovo da ne zabijamo, nismo zadovoljni takvim ishodom, ali ne mogu zamjeriti na pristupu, želji, došli smo dominirati, nismo uspjeli pobijediti. Tri nule, nije dobro, no u Splitu smo bili dobri, u Puli nismo, sad smo opet bili dobri, napredujemo, golovi će doći. Jer, bilo je toga dosta, nije loš bod u Osijeku, nismo im previše dali, nisu do kraja imali pravu priliku.

Izabrali ste vrlo jako početni sastav. Niste dali šansu mlađim igračima kako ste najavili prošlo kolo?

- Rekao sam da ću dati šansu igračima koji nisu puno igrali i igrali su Bruno, Marko i Pero, ali nije bila utakmica za juniore, nismo komotno dočekali kraj utakmice da ih ubacim, nisam htio da trud mojih igrača padne u vodu. Ne bi bilo zasluženo da smo otišli praznih ruku. Možda nije bilo kako sam zamislio, ali u idućim utakmicama bit će još toga.

Bočkaj je ušao u nastavku, a domaća publika ga ja izviždala.

- Nisam htio nikoga učiniti loše raspoloženim, bio je Pero planiran već ranije, on je znao da će dobiti priliku. Činilo mi se da netko kao on može otključati njihovu obranu, on zna igrati nogomet.

Kako ste zadovoljni Petkovićem?

- Petković, bio je dobar, izdržao je više nego što sam mislio, bio je dobar. Ali, mora biti pragmatičniji u šesnaestercu, konkretniji po pitanju golova, sebičniji, jer ovako svi misle da će ići u podvaljivanje i to i očekuju, a ima kvalitetan šut, treba ga više koristiti, završavati akcije.

