Hrvatska reprezentacija do 21 godine jučer je u Kopru svladala (3-2) Švicarsku, tako upisala prvu pobjedu u povijesti europskih prvenstava do 21 godine. I produljila nade u plasman u nokaut fazu ovog natjecanja. A vjerovali ili ne, Hrvatska je do prve pobjede stigla tek iz 11. pokušaja, tek na svom četvrtom velikom natjecanju?!

Treba biti realan i jasno reći, 'vatreni' su već desetljećima nogometa velesila, ali to ipak ne vrijedi i za našu U-21 reprezentaciju. Priznali ili ne, Hrvatska je što se tiče U-21 reprezentacije od 1996. godine (prvi puta bili u kvalifikacijama za Euro) čisti prosjek. Ni više ni manje od toga. Uostalom, od 14 europskih prvenstava odigranih od 1996. do 2021. godine, 'mini-vatreni' su nastupili na njih četiri. I do ove subote, do ove "Bišćanove generacije" ostali smo bez ijedne jedine pobjede.

A zanimljivo, ne sjećamo se da je neka naša U-21 vrsta na Europsko prvenstvo otišla toliko oslabljena kao ova današnja generacija. Igor Bišćan na raspolaganju nema Josipa Brekala, Bornu Sosu, Boška Šutala, Joška Gvardiola, Luku Sučića... Tih pet igrača prema Transfermarktu vrijedi 51,5 milijun eura, a svih 23 igrača koji su sada u Sloveniji vrijede - 54,45 milijuna eura.

Da, nijedna naša generacija nije bila toliko oslabljena, a samo je ova upisala pobjedu na Euru. I na to se mora, bez obzira na rezultat protiv Engleske, gledati pozitivno. Hrvatska ne treba patiti na rezultate U-21 reprezentacije (da, svi želimo da oni budu što bolji), već na stvaranje igrača za A reprezentaciju. A s time mi nemamo nikakvih problema.

Generacija Ive Šuška koja se natjecala na Europskom prvenstvu 2000. godine u Gruziji izgubila je od Češke, bila posljednja u skupini, ali je hrvatskom nogometu dala čak 15 igrača koji su upisali barem jedan nastup (pa i u prijateljskoj utakmici) za seniorsku reprezentaciju. A među njima tu su bili Pletikosa, Tudor, Balaban, Šerić, Šokota, I. Leko, Vranješ...

Izabranici Martina Novoselca su četiri godine kasnije zaigrali na Euru u Njemačkoj, doživjeli su poraz od Srbije i Crne Gore, remizirali i s "moćnom" Bjelorusijom, ali su 'vatrenima' dali Srnu, Kranjčara, Eduarda, Pranjića, Babića..., ukupno 11 kasnijih A reprezentativaca.

Hrvatska je poslije toga propustila čak sedam europskih prvenstava, pa čak ni Luka Modrić nije uspio svoje vršnjake odvesti na završni turnir. I koga briga? Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena sve je naplatio 13 godina kasnije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, odveo 'vatrene' do povijesnog svjetskog srebra.

Nenad Gračan odveo je 'mini-vatrene' na Euro 2019. godine u Italiji i San Marinu, cijela je nacija imala velika očekivanja od sjajne generacije kojoj je nedostajao tek Duje Ćaleta-Car. Nikola Vlašić, Josip Brekalo i društvo su "potopljeni" i od Rumunjske, također turnir završili na posljednjem mjestu skupine. Ali opet, koga briga, bitni su igrači za A vrstu, koliko god svi priželjkivali i uspjeh naših mladih nada.

Igor Bišćan i njegovi dečki odradili su dobar posao, upisali prvu pobjedu u povijesti europskih prvenstava do 21 godine, a sada protiv Engleske što bude - bude. I veći igrači nisu prolazili skupine, još veći niti došli do završnog turnira do 21 godine. Ali, onda su godinama oduševljavali naciju, briljirali u dresu 'vatrenih'. I koliko god svi željeli rezultat, i nogometnom laiku je jasno kako u ovoj reprezentaciji "ima mesa" za A reprezentaciju. Pa tu su Luka Ivanušec, Nikola Moro, Domagoj Bradarić (on je već taj), Lovro Majer, Mario Vušković...

Euro 2000.

Hrvatska - Nizozemska 1-2 (Miladin / Van Bommel, Vennegoor of Hesselink)

Hrvatska - Španjolska 0-0

Hrvatska - Češka 3-4 (Tudor 2, Šerić / L. Došek, Baroš, Petrouš, Sionko)

Hrvatska (kasniji A reprezentativci): Pletikosa, Miladin, Šerić, Bišćan, Tudor, Balaban, Vranješ, Šokota, I. Leko, J. Šimić, Smoje, Pilipović, Brajković, Sabolčki, Banović.

Euro 2004.

Hrvatska - Srbija i Crna Gora 2-3 (Eduardo, Kranjčar / Lazović, Lovre, Ivanović)

Hrvatska - Bjelorusija 1-1 (Lučić / Kirljčik)

Hrvatska - Italija 0-1 (De Rossi)

Hrvatska (kasniji A reprezentativci): Srna, Kranjčar, Eduardo, Pranjić, Babić, M. Buljat, Drpić, Ješe, Carević, Linić, Šafarić.

Euro 2019.

Hrvatska - Rumunjska 1-4 (Vlašić / Puscas, Hagi, Baluta, Petre)

Hrvatska - Francuska 0-1 (Dembele)

Hrvatska - Engleska 3-3 (Brekalo 2, Vlašić / Nelson, Maddison, Kenny)

Hrvatska (kasniji A reprezentativci): Vlašić, Brekalo, Halilović, Uremović, D. Bradarić, T. Bašić, Ivanušec, Majer, Katić, Benković, Šunjić.

Euro 2021.

Hrvatska - Portugal 0-1 (Vieira)

Hrvatska - Švicarska 3-2 (Ivanušec, Moro, Vizinger / Imeri, Kulenović-ag)

Hrvatska - Engleska ???

Hrvatska (već zaigrali za A reprezentaciju): D. Bradarić, Ivanušec, Majer.